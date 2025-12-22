英超｜ 利物浦前鋒伊沙克疑似左腳骨折 極可能要養傷3個月

利物浦上周六作客以2:1擊敗熱刺付出極其沉重的代價，為球隊先開紀錄的瑞典射手阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），在入球一刻慘被對方守將雲迪雲（Micky van de Ven）踢傷，球會方面擔心他左腳骨折，預計將要休養至明年三月，對球隊造成沉重打擊。

入球英雄變傷兵

這位身價高達1.25億英鎊的英國轉會費紀錄保持者，在入球後痛苦倒地，狀甚慘烈。事件發生後，社交媒體一度誤傳他十字韌帶（ACL）撕裂，雖然消息其後被證實為假，但已令球會方面對這些不負責任的謠言感到震怒。據《每日郵報》報導，利物浦在周日返回倫敦後為伊沙克進行了MRI掃描，雖然排除了十字韌帶撕裂的最壞情況，但確認其傷勢「複雜」，極有可能是左腳骨折。

紅軍鋒線人手告急

領隊史洛特（Arne Slot）賽後已流露出悲觀情緒：「我們需要等待和觀察。但如果一個球員入了球然後受傷，甚至沒有嘗試回到場上，那通常不是一件好事。」這次受傷對伊沙克個人及球會而言，均是沉重打擊。他自加盟以來一直未能完全融入，早前才剛從腹股溝傷患中恢復，並在上月對韋斯咸的比賽中攻入其英超「開齋」入球。今仗對熱刺的入球，正正展現了利物浦為何願意為他打破轉會費紀錄，可惜卻告受傷。更重要的是，陣中的埃及前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）正出戰非洲國家盃，伊沙克的受傷令球隊鋒線上只剩下艾基迪基（Hugo Ekitike）一名健康的正中鋒，人手捉襟見肘。