德甲｜卡尼入球貢獻達百次 僅花78場完成創紀錄

哈利卡尼（Harry Kane）今晨於德甲作客海登威的賽事，首次戴上拜仁慕尼黑的隊長臂章。這名英格蘭國腳為球隊埋齋，用了78場達成德甲100次入球貢獻的里程碑（81入球19助攻），創德甲最快紀錄。拜仁最終以4：0破敵，續於德甲領群雄。

拜仁於15分鐘打開紀錄，一次右路角球，最終由門前的祖薛史坦尼錫（Josip Stanišić）頂成1：0。32分鐘，米高奧利斯（Michael Olise）於門前補射入網，助拜仁半場以2：0領先。今場首次戴起拜仁隊長臂章的卡尼，於53分鐘在禁區內轉身起腳，但皮球中遠柱彈出。海登威之後有兩次入球黃金機會，但一次門前頭槌中楣，另一次阿里安伊巴謙莫域（Arijon Ibrahimovic）無人看管下起腳射門高出。

卡尼再創紀錄。路透社

卡尼首次戴起拜仁隊長臂章。路透社

拜仁於德甲領先次席的多蒙特9分。路透社

拜仁作客以4：0擊敗海登威。路透社

92分鐘為拜仁埋齋

拜仁88分鐘再次攻破海登威大門，路易斯迪亞斯接應右路傳中，近門頭槌破網。92分鐘，卡尼為拜仁埋齋，他接應基拿比的傳球隨即轉身，再推橫扭過一名海登威守將起腳，射破海登威門將的十指關。這是卡尼於德甲的第81個入球，連同19次助攻，僅花78場達成入球貢獻百次的里程碑，創德甲最快紀錄；原紀錄保持者是拜仁名宿馬卡爾（Roy Makaay），他用了113場達成。

拜仁最終以4：0大勝，以13勝2和得41分續排聯賽榜首，領先次席的多蒙特9分。海登威則以3勝2和10負得11分排第17位。