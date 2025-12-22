Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲國家盃｜揭幕戰摩洛哥2：0科摩羅 艾卡比施展倒掛金勾

足球世界
更新時間：07:16 2025-12-22 HKT
發佈時間：07:16 2025-12-22 HKT

非洲國家盃展開，東道主摩洛哥於揭幕戰以2：0擊敗科摩羅。摩洛哥憑巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）開紀錄，奠勝球則來自艾卡比（Ayoub El Kaabi）的倒掛金勾。

摩洛哥上半場射失12碼

今場兩軍雨中作賽，主隊於11分鐘有打開紀錄的機會，效力皇馬的戴亞斯於禁區內被踢跌，摩洛哥獲得12碼。但拉希美（Soufiane Rahimi）主射極刑，被科摩羅門將潘多亞（Yannick Pandor）用腳救出。兩軍半場互交白卷。

艾卡比倒掛金勾為摩洛哥奠定勝局。法新社
艾卡比倒掛金勾為摩洛哥奠定勝局。法新社
摩洛哥於非洲國家盃揭幕戰，以2：0擊敗科摩羅。法新社
摩洛哥於非洲國家盃揭幕戰，以2：0擊敗科摩羅。法新社
巴謙戴亞斯射入今屆非洲國家盃第一球。法新社
巴謙戴亞斯射入今屆非洲國家盃第一球。法新社
艾卡比施展倒掛金勾。法新社
艾卡比施展倒掛金勾。法新社

連勝紀錄增至19場

下半場55分鐘，摩洛哥打開紀錄。戴亞斯接應馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）的右路地波傳中，第一時間撞射入網，為摩洛哥射成1：0之餘，亦是今屆非洲國家盃第一個入球。精彩的一幕於74分鐘出現，艾卡比在禁區頂傳球予沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）後入楔，後者輕輕挑高皮球到12碼點附近，艾卡比轉身施展倒掛金勾，皮球貼柱入網。摩洛哥最終以2：0擊敗科摩羅，全取3分，將他們保持的連勝世界紀錄延長至19場。

