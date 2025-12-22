Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞2：0十人維拉利爾 聯賽8連勝續領先皇馬4分

足球世界
更新時間：06:42 2025-12-22 HKT
發佈時間：06:42 2025-12-22 HKT

巴塞隆拿今晨於西甲作客維拉利爾，以2：0擊敗對手。巴塞隆拿聯賽8連勝，榜首續領先次席的皇家馬德里4分。

拉芬夏12碼中鵠開紀錄

上半場9分鐘，巴塞後防出現險象。古巴斯在己隊後場的傳球，被維拉利爾球員截到，主場隨即反擊，最後艾約斯佩雷斯於禁區頂推過巴塞守將謝拉特馬田後，起右腳燙遠柱，皮球被巴塞門將祖安加西亞沒收。巴塞1分鐘後獲得12碼，拉芬夏比洛尼於右路推進入禁區，被高美沙拿伸腳踢跌。拉芬夏親自操刀中鵠，於12分鐘為巴塞打開紀錄。拉芬夏之後有梅開二度的機會，但15分鐘禁區外起腳中楣彈出。17分鐘到維拉利爾「食詐糊」，沙治卡當拿左路急勁傳中，逼得巴塞守將擺烏龍；但卡當拿越位在先，入球無效。

拉芬夏為巴塞打開紀錄。路透社
耶馬助巴塞奠定勝局。路透社
巴塞2：0擊敗十人應戰的維拉利爾。路透社
巴塞於39分鐘有多踢一人的優勢，維拉利爾守將韋加（Renato Veiga）從後鏟中拉明耶馬，球證直接紅牌將韋加逐出場。半場領先1：0的巴塞，於63分鐘奠定勝局。耶馬於右路扭入禁區內起腳食不應，皮球彈入中路，羅拔利雲度夫斯雲補中不果，最後法蘭基迪莊冷靜輕輕交橫予耶馬，後者一控一射，為巴塞鎖定2：0勝局。

維拉利爾西甲6連勝告終

巴塞於西甲自10月26日不敵皇家馬德里後，取得8連勝，以15勝1和2負得46分續排榜首，領先次席的皇馬4分。維拉利爾則聯賽6連勝告終，以11勝2和3負得35分排第4位，但比前3位球隊踢少2場。

