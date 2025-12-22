Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜B費半場傷出料唞數場 艾摩廉：1月不會亂買人

足球世界
更新時間：06:23 2025-12-22 HKT
發佈時間：06:23 2025-12-22 HKT

曼聯今晨英超以1：2不敵阿士東維拉，更壞消息是隊長般奴費南迪斯於半場傷出。領隊艾摩廉賽後預計，愛將需要休養數場，但強調冬季轉會窗不會因兵源短缺而亂買人，以免重蹈覆轍。

明奈操練受傷不入大名單

「紅魔鬼」賽前已有中場明奈因為操練受傷，沒有列入大軍名單。昨仗B費於40分鐘拉傷，自行將皮球踢出橫邊界外，及後走路並不自然。他捱到完上半場之後退下火線，由利辛度馬天尼斯入替。傷兵增加，還有3名戰將由非洲國家盃暫時離隊下，艾摩廉今場後備起用了兩名青訓小將，包括名宿費查的兒子積克費查（Jack Fletcher）和舒亞拉基（Shea Lacey），兩名均是18歲並司職中場，同樣是首次為曼聯一隊上陣。

費查兒子首為一隊披甲

艾摩廉賽後談及B費的傷勢時表示：「般奴的傷勢我們需要檢查，我認為是軟組織受損，他需要休養數傷，但我們再看看檢查結果。去年我們面對同樣的情況，但這並沒有殺死我們，這個情況會令我們更堅強。小將們今場表現很好，我們需要以手上有的球員去繼續作戰，沒有任何藉口，並嘗試贏出下一場。作為領隊會希望好好保護小將，希望將他們放在不會承受太多的處境。今天他們表現很好，並會繼續進步。」

艾摩廉：不會亂買人重蹈覆轍

曼聯下一場將於「拆禮物日」主場鬥紐卡素，預料B費和明奈均未能趕及復出，艾摩廉表示會「尋找解決方法」。但1月冬季轉會窗臨近，艾摩廉表明不會因為兵源短缺而亂買人：「我們不能做的是，到了1月便因緊急情況，把所有事情一次過完成，結果犯下錯誤，然後重蹈覆轍。如果必須承受痛苦，球會的利益必須放在首位。當然，我們需要搶分，可以感受到的是，接下來將是一段艱難的時期。」

