英超｜曼聯1：2阿士東維拉 艾摩廉：今日最佳那隊落敗了

曼聯今晨於英超作客阿士東維拉，有隊長般奴費南迪斯半場傷出；維拉則憑摩根羅渣士射兩腳靚波，以2：1擊敗曼聯，各項賽事10連勝。曼聯領隊魯賓艾摩廉認為己隊表示更優勝，「今日最佳的那隊落敗了」。

摩根羅渣士兩球靚波

曼聯上半場4分鐘便有一次機會，馬菲斯根夏（Matheus Cunha）禁區外遠射僅僅柱邊出界。7分鐘到維拉的機會，阿馬度奧拿拿於中路偏左位置，交波予右路後上的約翰麥甘尼，後者第一時間左腳射地波，曼聯門將辛尼拉文斯落地夠快撲出，門前的屈堅斯補射同樣被擋出底線。接着的角球，維拉守將伊恩馬臣於遠柱施射，門前的摩根羅渣士後腳加一腳，皮球僅僅斜出。及後曼聯控制戰局，22分鐘些斯高接應直線單刀起腳，被出迎的維拉門將達米安馬天尼斯擋到。

B費半場傷出

但維拉於上半場45分鐘打開紀錄，摩根羅渣士於左路推大位起右腳，皮球直飛死角，拉文斯只能望着皮球入網。但曼聯於上半場補時3分鐘扳平，柏德列多古於維拉前場逼到控球權，皮球落在根夏面前，他隨即轉身窄位起腳，射破馬天尼斯的十指關。兩軍半場互一言和。

根夏為曼聯扳平。路透社

B費半場傷出。路透社

根夏下半場的頭槌柱邊出界。路透社

摩根羅渣士兩記靚波，成為維拉贏波功臣。路透社

維拉各項賽事10連勝

可是曼聯收到壞消息，B費於上半場40分鐘拉傷，當時他走路已經變得不自然，他最終在完半場後被調離陣。57分鐘，曼聯再失一球，維拉的泰利文斯於左路落底線傳中，被禁區內的曼聯守將化解，但皮球落在羅渣士面前，他再次起右腳彎遠柱，射破拉文斯十指關。曼聯下半場的黃金機會當數67分鐘，根夏在小禁區無人看管下，接應左路傳中迎頂，被皮球僅僅斜出。最終曼聯以1：2落敗，以7勝5和5負得26分，暫列第7位，落後第4位的車路士3分。維拉則以11勝3和3負得36分，續排第3位，落後榜首的阿仙奴3分；維拉各項賽事取得10連勝。

艾摩廉：一個球員、兩個瞬間，決定了賽果

艾摩廉賽後表示：「今場我們控制戰局，製造到機會，一個球員、兩個瞬間，決定了賽果。我們嘗試高位壓逼，每次馬天尼斯控球我們都嘗試逼搶，我們表現非常好。我認為今日最佳的球隊落敗了。我們多次在接近禁區時，於有空間、有時間、而且是很好的進攻情況下完成推進，我們確實做到這一點。這和上一場比賽無異，說明我們在這方面保持了一致。我認為今天我們在防守上表現得很好，對手是非常出色的球隊。我們表現不俗，但到最後這些都不重要，因為我們輸了。」