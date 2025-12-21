英超｜阿迪達喜見約基利斯破入球荒 有助球隊重整攻力

阿仙奴主帥阿迪達(Mikel Arteta)喜見前鋒約基利斯(Viktor Gyokeres)打破入球荒，直言對球隊士氣與攻力重建有關鍵作用。阿迪達形容這球「不只是入球，更是一種釋放」，並強調：「我們一直相信他，他亦需要這一球來證明自己屬於這個層次。」

奧迪加特讓射12碼

這位瑞典前鋒在對愛華頓一戰中射入全場唯一入球，為兵工廠帶來寶貴三分，亦結束個人連續5場入球荒。值得一提的是，該球12碼原本由隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)主射，但他主動讓賢予約基利斯操刀，顯示球隊上下對這位新兵的支持與信任。阿迪達補充：「這是我們團隊文化的體現，大家都知道他需要這一球，這樣的舉動對整支球隊來說意義重大。」

約基利斯回勇有助兵工廠爭標

這一入球不僅為約基利斯重拾信心，更為阿仙奴的進攻線注入新動力。在布卡約沙卡(Bukayo Saka)與右比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)近期狀態起伏之際，兵工廠急需一個穩定的得分點，而約基利斯的回勇正好填補這個空缺。阿迪達亦坦言：「他在訓練場上的表現一直很出色，這次終於轉化為比賽入球，對他本人和整支球隊都非常重要。」