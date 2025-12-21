Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿迪達喜見約基利斯破入球荒 有助球隊重整攻力

足球世界
更新時間：20:17 2025-12-21 HKT
發佈時間：20:17 2025-12-21 HKT

阿仙奴主帥阿迪達(Mikel Arteta)喜見前鋒約基利斯(Viktor Gyokeres)打破入球荒，直言對球隊士氣與攻力重建有關鍵作用。阿迪達形容這球「不只是入球，更是一種釋放」，並強調：「我們一直相信他，他亦需要這一球來證明自己屬於這個層次。」

奧迪加特讓射12碼

這位瑞典前鋒在對愛華頓一戰中射入全場唯一入球，為兵工廠帶來寶貴三分，亦結束個人連續5場入球荒。值得一提的是，該球12碼原本由隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)主射，但他主動讓賢予約基利斯操刀，顯示球隊上下對這位新兵的支持與信任。阿迪達補充：「這是我們團隊文化的體現，大家都知道他需要這一球，這樣的舉動對整支球隊來說意義重大。」

約基利斯回勇有助兵工廠爭標

這一入球不僅為約基利斯重拾信心，更為阿仙奴的進攻線注入新動力。在布卡約沙卡(Bukayo Saka)與右比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)近期狀態起伏之際，兵工廠急需一個穩定的得分點，而約基利斯的回勇正好填補這個空缺。阿迪達亦坦言：「他在訓練場上的表現一直很出色，這次終於轉化為比賽入球，對他本人和整支球隊都非常重要。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
8小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
2025-12-20 21:00 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
6小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
5小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
10小時前
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
港鐵大叔手機疊手機偷拍女仔 點解部電話咁長!? 正義港女當場拆穿蠱惑手法 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
4小時前
歐倩怡疑患一病透露曾於大學失控：停唔到落嚟 與郭晉安離婚年半傳撻着億元身家老闆級中佬
歐倩怡疑患一病透露曾於大學失控：停唔到落嚟 與郭晉安離婚年半傳撻着億元身家老闆級中佬
影視圈
6小時前
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
80年代男星挺巨腩開騷肥到無頸 網民：慘不忍睹 因失言風波人氣插水一度減產加入警隊
影視圈
8小時前