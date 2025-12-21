Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜紅軍億元神鋒伊沙克慘被踢傷 史洛特：不祥預兆！

足球世界
更新時間：15:11 2025-12-21 HKT
發佈時間：15:11 2025-12-21 HKT

利物浦周六作客熱刺的英超大戰，瑞典前鋒阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）後備上陣僅10分鐘便為球隊打開紀錄，但他入球的同一時間被對方守將雲迪雲（Micky van de Ven）踢傷，需由兩名隊醫扶離球場。賽後紅軍領隊史洛特（Arne Slot）坦言，球員入球後無法堅持比賽，通常不是一個好兆頭。

入球英雄變傷兵

伊沙克下半場入替右閘干拿巴特利（Conor Bradley），上陣不久便有所斬獲，接應隊友華迪斯（Florian Wirtz）的妙傳，以一記強勁的射門攻破熱刺大門。然而，他起腳時被對方中堅雲迪雲飛剷踢中，瑞典人應聲倒地狀甚痛苦，最終無法堅持比賽，需由兩名隊醫攙扶離場，由費林邦（Jeremie Frimpong）入替。

史帥：「通常不是好事」 

對於伊沙克的傷勢，領隊史洛特賽後難掩憂慮之情，他說：「我們需要等待和觀察，但當一名球員必須離場時，這從來都不是好事。」史洛特在賽後記者會上進一步解釋：「我沒有關於他的最新消息，但如果一個球員入了球然後受傷，並且沒有再回到球場上，甚至沒有嘗試回來，例如干拿巴特利就曾嘗試過，但我最終還是要換走他。如果一個球員連嘗試回到場上的意欲都沒有，那通常不是一件好事。這只是一種直覺，沒有任何醫療根據。我還沒有和他談過這件事。」

