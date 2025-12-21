英超｜艾摩廉籲明奈專注場上表現 懶理轉會「噪音」

曼聯20歲新星明奈（Kobbie Mainoo）今季長坐冷板凳心生離意，更引發其家人公開抗議。主帥魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）周五終於開腔，他搬出C朗拿度、朗尼等名宿的往事，力勸這位小將毋須為擔任後備而感到羞恥，並敦促他專注於場上表現，無視外界關於其前途的廢話和噪音。

「C朗、朗尼都坐過冷板凳」

明奈今季英超未曾正選上陣，僅11次後備上場，有傳意甲的拿玻里已準備在一月轉會窗將其羅致。對此，艾摩廉直言：「明奈需要為他的位置而戰。我認為，當你20歲時，在曼聯擔任後備並不是一件壞事。我記得C朗拿度也曾坐在後備席，朗尼有時也是，華朗（Juan Sebastian Veron）甚至沒有上陣機會。」

艾摩廉強調，他並非刻意要打壓這位新星：「我不是想對明奈說『你是一個大牌球員，讓我們把他放在後備席上來證明些什麼』。不，我說的正好相反。我只是有時候不派他上陣，因為我認為他不是正選的合適人選。」

把握機會證明自己

隨著中場大將卡斯米路（Casemiro）停賽，明奈有望在周日作客阿士東維拉的比賽中獲得正選機會。艾摩廉指出：「或許下一場，周日的比賽他就會正選。如果他踢得好，就會向所有人展示『這個傢伙不能把我剔出球隊』，而我將會為此感到非常高興。我只想贏得比賽，並向球員們展示，只要你把事情做對了，無論你的名字是什麼，你都會上陣。」

懶理其兄抗議 籲專注足球

對於明奈的同父異母兄弟早前在看台上穿上「#FreeKobbieMainoo」（釋放明奈）T恤抗議一事，艾摩廉顯得相當淡然，更以自己昔日的經歷作比喻：「我在士砵亭時也遇過這種情況，我哥哥在網上寫了一些東西，我必須為此回應。我的解釋是，他有他的生活，他有他的意見，這與我無關。所以，我對明奈也會這樣做。他要為自己的行為負責，而他最近的行為就是在比賽中踢得很好，我只專注於此。讓我們繼續努力避免那些廢話和噪音。」