西甲｜皇家馬德里2：0西維爾 麥巴比生日入波平C朗紀錄

皇家馬德里主將基利安麥巴比27歲的生日禮物，是平基斯坦奴朗拿度一年入59球的隊史紀錄。這名法國前鋒今晨帶領皇馬，主場以2：0擊敗十人應戰的西維爾，他在比賽中射入12碼。

皇馬於38分鐘打開紀錄，祖迪比寧咸接應右路罰球頂破西維爾大門。西維爾於68分鐘踢少個，馬卡奧泰斯拿鏟跌比寧咸，領第2面黃牌被逐。皇馬於84分鐘由洛迪高高斯博得12碼，麥巴比操刀中鵠。皇馬最終以2：0擊敗西維爾，以13勝3和2負得42分續排次席，落後榜首的巴塞隆拿1分但踢多場。西維爾則以6勝2和9負得20分，暫列第9位。

麥巴比生日入波平C朗紀錄。路透社

比寧咸為皇馬打開紀錄。路透社

麥巴比於2025年為皇馬入59球。路透社

2025年入59球 「平C朗紀錄深感榮幸」

12月20日正是麥巴比的生日，27歲的他於2025年為皇馬射入59球，平了C朗於2013造出的紀錄，並列為一年入球最多的皇馬球員。麥巴比賽後表示：「今天是個特別的日子，因為是我的生日。我自小就夢想在生日時踢一場職業足球比賽，效力皇馬亦是夢想成真。贏波非常重要，以入球作為今年的結尾，並取得正面的賽果。」他談及紀錄：「不可思議，第一年就做到C朗一樣的事，他是我的偶像，亦是皇馬史上最佳球員，是世界足球的指標。我深感榮幸。」