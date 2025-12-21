Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿仙奴1：0愛華頓 近4季第3次做聖誕冠軍

更新時間：07:26 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:26 2025-12-21 HKT

阿仙奴今晨於英超壓軸出場，作客以1：0擊敗愛華頓。「兵工廠」賽後以2分領先曼城續排榜首，近4季第3次做聖誕冠軍。

約基利斯一箭定江山

全場唯一入球出現在上半場27分鐘，阿仙奴一次角球攻勢，愛華頓守將積克奧拜恩高舉兩雙手，並拍中皮球，「拖肥糖」輸12碼；約基利斯為阿仙奴主射極刑中鵠。57分鐘，愛華頓前鋒泰亞路巴利與阿仙奴守將威廉沙列巴，在禁區內一齊伸腳爭波，巴利踢到波，沙列巴則踢中巴利的腳，但球證和VAR均沒有判沙列巴犯規。阿仙奴之後有黃金機會，李安度杜沙特於64分鐘的射門中柱。遲遲未能拉開比數的兵工廠，最後仍保住全取3分，作客以1：0擊敗愛華頓，賽後以12勝3和2負得39分續排榜首，領先次席的曼城2分。愛華頓則以7勝3和7負得24分排第10位。

曾4次做聖誕冠軍均未能奪標

阿仙奴近4季第3次成為聖誕冠軍，但他們做聖誕冠軍結局，可能是慘痛的回憶。阿仙奴曾經4次成為聖誕冠軍，但4次均飲恨，失落英超冠軍。在阿迪達治下，「槍手」是第3次成為聖誕冠軍，2022-23球季領先5分下，最終輸曼城5分得亞軍；2023-24球季則在聖誕領先1分下，最終再次輸給曼城，今次以2分飲恨。而英超史上全部33季，僅得17隊在聖誕領先下，能夠最終贏得英超冠軍。

阿仙奴做聖誔冠軍的結局

2002-03球季：聖誕領先2分，最終排第2
2007-08球季：聖誕領先1分，最終排第3
2022-23球季：聖誕領先5分，最終排第2
2023-24球季：聖誕領先1分，最終排第2
2024-25球季：聖誕領先2分，最終排名？

