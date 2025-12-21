Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦2：1九人熱刺 史洛特：我們更似踢少兩個

足球世界
更新時間：07:08 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:08 2025-12-21 HKT

利物浦今晨於英超作客熱刺。熱刺上半場33分鐘踢少一人，「紅軍」憑後備入替的阿歷山大伊沙克於56分鐘打開紀錄，但他亦因為這次射門傷出。熱刺於末段再有一人被逐，最終九人應戰下以1：2告負。利物浦領隊史洛特認為球隊正朝着正確的方向發展，但坦言今場「我們更似踢9個」。

西蒙斯33分鐘直紅被逐

熱刺於33分鐘踢少個，利物浦守將雲迪積克於中場線附近控球，熱刺中場沙維西蒙斯從後搶球，踩中雲迪積克重心腳的小腿並掃跌對方。球證最初出示黃牌，但VAR翻看後示意球證到場邊睇片，球證最終改判直接紅牌，將西蒙斯逐出場。兩軍半場互無紀錄。

西蒙斯33分鐘直紅被逐，熱刺踢少個。路透社
西蒙斯33分鐘直紅被逐，熱刺踢少個。路透社

伊沙克入波傷出

利物浦半場以伊沙克入替受傷的干拿巴特利，這名瑞典前鋒於56分鐘建功。熱刺守將基斯甸羅美路的傳球不夠高度，省中在中圈附近的利物浦球員，紅軍隨即打反擊，最後伊沙克接應域斯的直線，起左腳射門破網。但伊沙克起腳的時候，熱刺守將雲迪雲落鏟，夾中伊沙克的重心腳，後者施射後倒地按着膝蓋。伊沙克最終要由兩名軍醫攙扶下，步行離場。

伊沙克受傷逐格睇：

伊沙克起左腳破網。路透社
伊沙克起左腳破網。路透社
伊沙克被雲達雲夾中腳，射波後倒地。路透社
伊沙克被雲達雲夾中腳，射波後倒地。路透社
伊沙克為利物浦打破僵局，但因為這次射門受傷。路透社
伊沙克為利物浦打破僵局，但因為這次射門受傷。路透社
伊沙克最終要由兩名軍醫攙扶下，步行離場。路透社
伊沙克最終要由兩名軍醫攙扶下，步行離場。路透社

羅美路93分鐘領第二面黃牌

少踢一人的熱刺於64分鐘有一次黃金機會，高路梅安尼禁區內施射省中利物浦守將彈高，皮球笠過利物浦門將艾利臣比加但中楣彈出。兩分鐘後，熱刺再失守。利物浦前鋒伊基迪克（Hugo Ekitike）接應右路傳中頂入；熱刺守將羅美路投訴他與伊基迪克爭頂時，被後者推跌，他因為投訴過激領黃牌。落後0：2的熱刺於80分鐘換入李察利臣，立竿見影；這名巴西前鋒於83分鐘建功，助球隊追近至1：2。熱刺氣勢如虹，但93分鐘羅美路與干拿迪爭頂被推跌，起身時左腳撐向干拿迪，被球證出示第二面黃牌逐出場。

熱刺守將羅美路投訴他與伊基迪克爭頂時，被後者推跌。路透社
熱刺守將羅美路投訴他與伊基迪克爭頂時，被後者推跌。路透社
李察利臣後備入替3分鐘即入波。路透社
李察利臣後備入替3分鐘即入波。路透社
羅美路93分鐘領第二面黃牌被逐。路透社
羅美路93分鐘領第二面黃牌被逐。路透社
湯帥不滿球證沒吹罰伊基迪克。路透社
湯帥不滿球證沒吹罰伊基迪克。路透社

湯帥不滿球證沒吹罰伊基迪克：極大錯誤

利物浦最終保住2：1勝局，以9勝2和6負得29分暫列第5位。熱刺則以6勝4和7負得22分暫列第13位。利物浦領隊史洛特賽後坦言：「老實說，我以為我們多踢兩人，能夠將對方防守於射程範圍以外。但局面看來更似我們九人應戰，對手踢11個，然後他們的攻勢浪接浪。」但他認為球隊朝着正確的方向發展：「今場並不完美，特別是最後10分鐘，但與此同時我們全取3分，球隊的發展正朝着我樂見的方向走。」熱刺領隊湯馬士法蘭克，則不滿球證沒有吹罰伊基迪克：「難以置信，是極大的錯誤。兩面紅牌都有討論的空間，但這個入球的判決定極大錯誤。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
13小時前
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」
兩岸熱話
8小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
11小時前
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲 最後露面門牙掉光令人心酸 曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星力抗腦癌3年宣布離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
10小時前
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
20小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
15小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
01:21
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
突發
14小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
22小時前
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
兩岸熱話
13小時前