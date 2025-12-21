英超｜利物浦2：1九人熱刺 史洛特：我們更似踢少兩個

利物浦今晨於英超作客熱刺。熱刺上半場33分鐘踢少一人，「紅軍」憑後備入替的阿歷山大伊沙克於56分鐘打開紀錄，但他亦因為這次射門傷出。熱刺於末段再有一人被逐，最終九人應戰下以1：2告負。利物浦領隊史洛特認為球隊正朝着正確的方向發展，但坦言今場「我們更似踢9個」。

西蒙斯33分鐘直紅被逐

熱刺於33分鐘踢少個，利物浦守將雲迪積克於中場線附近控球，熱刺中場沙維西蒙斯從後搶球，踩中雲迪積克重心腳的小腿並掃跌對方。球證最初出示黃牌，但VAR翻看後示意球證到場邊睇片，球證最終改判直接紅牌，將西蒙斯逐出場。兩軍半場互無紀錄。

西蒙斯33分鐘直紅被逐，熱刺踢少個。路透社

伊沙克入波傷出

利物浦半場以伊沙克入替受傷的干拿巴特利，這名瑞典前鋒於56分鐘建功。熱刺守將基斯甸羅美路的傳球不夠高度，省中在中圈附近的利物浦球員，紅軍隨即打反擊，最後伊沙克接應域斯的直線，起左腳射門破網。但伊沙克起腳的時候，熱刺守將雲迪雲落鏟，夾中伊沙克的重心腳，後者施射後倒地按着膝蓋。伊沙克最終要由兩名軍醫攙扶下，步行離場。

伊沙克受傷逐格睇：

伊沙克起左腳破網。路透社

伊沙克被雲達雲夾中腳，射波後倒地。路透社

伊沙克為利物浦打破僵局，但因為這次射門受傷。路透社

伊沙克最終要由兩名軍醫攙扶下，步行離場。路透社

羅美路93分鐘領第二面黃牌

少踢一人的熱刺於64分鐘有一次黃金機會，高路梅安尼禁區內施射省中利物浦守將彈高，皮球笠過利物浦門將艾利臣比加但中楣彈出。兩分鐘後，熱刺再失守。利物浦前鋒伊基迪克（Hugo Ekitike）接應右路傳中頂入；熱刺守將羅美路投訴他與伊基迪克爭頂時，被後者推跌，他因為投訴過激領黃牌。落後0：2的熱刺於80分鐘換入李察利臣，立竿見影；這名巴西前鋒於83分鐘建功，助球隊追近至1：2。熱刺氣勢如虹，但93分鐘羅美路與干拿迪爭頂被推跌，起身時左腳撐向干拿迪，被球證出示第二面黃牌逐出場。

熱刺守將羅美路投訴他與伊基迪克爭頂時，被後者推跌。路透社

李察利臣後備入替3分鐘即入波。路透社

羅美路93分鐘領第二面黃牌被逐。路透社

湯帥不滿球證沒吹罰伊基迪克。路透社

湯帥不滿球證沒吹罰伊基迪克：極大錯誤

利物浦最終保住2：1勝局，以9勝2和6負得29分暫列第5位。熱刺則以6勝4和7負得22分暫列第13位。利物浦領隊史洛特賽後坦言：「老實說，我以為我們多踢兩人，能夠將對方防守於射程範圍以外。但局面看來更似我們九人應戰，對手踢11個，然後他們的攻勢浪接浪。」但他認為球隊朝着正確的方向發展：「今場並不完美，特別是最後10分鐘，但與此同時我們全取3分，球隊的發展正朝着我樂見的方向走。」熱刺領隊湯馬士法蘭克，則不滿球證沒有吹罰伊基迪克：「難以置信，是極大的錯誤。兩面紅牌都有討論的空間，但這個入球的判決定極大錯誤。」