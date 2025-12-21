Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城3：0韋斯咸 哥帥：若無改進，無法擊敗阿仙奴

足球世界
更新時間：07:06 2025-12-21 HKT
發佈時間：07:06 2025-12-21 HKT

曼城昨晚於英超主場迎戰韋斯咸，憑艾寧夏蘭特貢獻兩入球一助攻下，以3：0輕取對手。但領隊哥迪奧拿對球隊的表現未算滿意， 賽後表示：「如果沒有改進，無法擊敗阿仙奴。」

夏蘭特兩入球一助攻

曼城於上半場5分鐘便打開紀錄，夏蘭特接應左路地波傳中，第一下左腳施射被韋斯咸門將艾路拿擋出，但皮球剛好落在夏蘭特面前，這名挪威前鋒今次右腳施射破網，為曼城打開紀錄。38分鐘，曼城於韋斯咸後防壓逼並截得皮球，最後由夏蘭特橫傳，雷恩達斯起右腳抽網頂入網。曼城半場以2：0領先韋斯咸。

哥迪奧拿認為球隊必須有改進，否則沒法贏過阿仙奴。路透社
哥迪奧拿認為球隊必須有改進，否則沒法贏過阿仙奴。路透社
雷恩達斯為曼城射成2：0。路透社
雷恩達斯為曼城射成2：0。路透社
夏蘭特今場貢獻兩入球一助攻。路透社
夏蘭特今場貢獻兩入球一助攻。路透社
韋斯咸繼續為護級而戰。路透社
韋斯咸繼續為護級而戰。路透社

2分落後阿仙奴排次席

韋斯咸最有威脅埋門，當數56分鐘一次反擊，查洛保雲半單刀下起腳，皮球斜出。曼城於69分鐘憑夏蘭特埋齋，「藍月」一次反擊最終由夏蘭特射破艾路拿十指關。最終曼城以3：0擊敗韋斯咸，戰績為12勝1和4負得37分。曼城賽後一度以1分反壓阿仙奴升上榜首，但壓軸出場的「兵工廠」作客以1：0小勝愛華頓，令曼城續以2分落後阿仙奴排次席。韋斯咸則以3勝4和10負得13分，排在降班區的第18位。

曼城領隊哥迪奧拿仍然球隊仍未夠好：「處於這個位置很好，但如果我們不改進，是無法擊敗阿仙奴的，我真心相信這一點。」他認為球隊在進攻上有不足：「控球時己隊表現未如理想，我們沒有在正確的企位，去挑戰敵軍的防線，將進攻推展至下一步。但我們會有改善的，因為我們非常開放，我們會嘗試改進。」

