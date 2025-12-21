英超｜車路士連追兩球2：2紐卡素 逃過輸12碼 賀維：球證明顯犯錯

車路士昨晚於英超作客紐卡素，落後兩球下，下半場連入兩球扳平，最終兩軍以2：2言和。今場有一個爭議判決，車路士守將查洛巴於54分鐘撞跌安東尼哥頓，但沒有被判罰；前英超球證甸恩認為「100%是12碼」，紐卡素領隊艾迪賀維亦表示「球證明顯犯錯」。

越位技術故障須人手畫線

紐卡素於4分鐘打開紀錄，一次右路傳中，安東尼哥頓於尾柱近門施射，但車路士門將羅拔山齊士擋出，但皮球落在禾達美迪面前，後者輕鬆近門補中。禾達美迪於20分鐘再入一球，今次是左路來自哥頓的傳中，禾達美迪揳前加一腳，再次攻破山齊士的十指關。由於「半自動越位技術」（Semi-Automated Offside Technology）故障，現場花了大量時間，以人手畫線的方式判斷禾達美迪是否處於越位位置，最終入球獲判有效。紐卡素半場領先2：0。

查洛巴撞開哥頓，但球證沒有判罰12碼。路透社

紐卡素2：2車路士。路透社

占士及時回防，阻止班尼斯起腳。路透社

紐卡素一度兩球領先。路透社

查洛巴撞開哥頓沒判罰 甸恩：100%是12碼

車路士於下半場49分鐘先追一球，列斯占士主射罰球，紐卡素門將蘭斯達爾飛到盡仍無法阻止皮球入網。54分鐘，紐卡素中場哥頓於禁區內接應直線，被杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）橫身撞開，VAR簡單翻看後同意球證判決，沒有判罰12碼。為《天空體育》評述的前英證球證甸恩認為這球理應是12碼：「他沒有嘗試去波，只是撞開哥頓，100%是12碼。」

班尼斯末段兩次黃金機會

逃過一劫的車路士，於66分鐘扳平。門將山齊士生波快開，祖奧柏度心口一控隨即轉身，並盤球入紐卡素禁區，單刀射破蘭斯度爾十指關。紐卡素之後有黃金機會，先是78分鐘，哈維班尼斯接應直線近乎單刀，但列斯占士回身快、出腳準，鏟走班尼斯的腳下球。85分鐘，再次是班尼斯的機會，他接應右路傳中，於遠柱無人看管下第一時間撞射，皮球僅僅斜出。紐卡素的最後一擊，班尼斯突破車路士防線，但被占士疑似從後拉跌，但經VAR翻看後沒有判罰。

車路士與紐卡素踢成2：2完場，「藍戰士」賽後錄得8勝5和4負得29分，暫列第4位。紐卡素則以6勝5和6負得23分暫列第11位。紐卡素領隊艾迪賀維（Eddie Howe）認為球證在查洛巴的判決是明顯犯錯：「當進入VAR翻看，而當然他們會仔細查核，我以為判決一定會被推翻，因為非常明顯地查洛巴一心只向住哥頓。」