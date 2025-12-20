英超｜伊沙克坦承自己和利物浦同陷低潮 有信心憑經驗走出困局

英超衛冕冠軍利物浦今季表現反覆，戰績未如理想，今夏以破英超轉會費紀錄加盟的瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）接受訪問時坦承球隊正經歷一段困難時期。他直言，無論是球隊整體還是他個人，都處於「慢熱」狀態，但他強調，職業生涯總有起伏，現在需要做的就是努力走出困境。

伊沙克：球隊慢熱，我也一樣

自新帥史諾特（Arne Slot）上任後，利物浦在戰術上作出重大調整，加上新兵仍在適應，舊將亦要學習新角色，球隊的磨合期顯得異常漫長。傷病問題更令情況雪上加霜，球隊一直未能找到比賽節奏，信心亦顯得脆弱。

當被問及球隊問題的根源時，伊沙克坦言：「我認為沒有（一個簡單的答案）。球隊方面，很明顯一直很慢熱，但足球就是這樣。總有一些球隊狀態火熱，而另一些則較慢熱。關鍵在於如何扭轉局面。對我來說也一樣，這不是我職業生涯中第一次經歷這樣的時期，或者狀態不佳。足球生涯就是這樣運作的，你必須努力從中奮鬥出來。」

「永不太高，永不太低」

對於球隊的掙扎，伊沙克承認，新陣容難以產生即時的化學作用：「你總是希望一切都能順暢，但不是所有事情都按計劃進行，你必須接受現實。」這位瑞典國腳認為，經驗讓他學會了如何更好地應對逆境：「這來自於經驗，正如我所說永遠不要太高漲，也永遠不要太低落。努力找到那種平衡，這是我覺得自己做得更好的地方。」

作為衛冕冠軍，利物浦今季已多次失分，更一度跌至聯賽榜下半版，外界對其重建步伐是否過急、耗費是否過高的質疑聲音此起彼落。伊沙克的這番話，無疑是希望外界及球迷能給予球隊更多耐性，並表達了球員們希望扭轉劣勢的決心。