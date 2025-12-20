Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜C朗拿度又頭痕！艾納斯再收FIFA轉會禁令

足球世界
更新時間：20:37 2025-12-20 HKT
發佈時間：20:37 2025-12-20 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）效力的沙特豪門艾納斯（Al-Nassr）再惹麻煩！國際足協(FIFA)周五更新官方登記冊，將艾納斯列入禁止註冊新球員的球會名單，意味著該隊在一月轉會窗將無法「買人」增兵。禁令的生效日期為12月19日，但結束日期卻是「直至另行通知」，為球隊下半季的部署蒙上巨大陰影。

疑欠債不還被施禁令

事實上，這已非艾納斯首次觸犯FIFA的規定而遭受處罰。去年七月，即C朗加盟後僅數個月，球會便因2018年收購前鋒穆沙（Ahmed Musa）的轉會費問題，被FIFA施加了類似的註冊禁令。
當時，球會被指拖欠前球會李斯特城一筆約39萬鎊(約406萬港元)的表現掛鉤附加條款費用。儘管FIFA早在2021年已發出警告，但艾納斯仍未按時支付，最終觸發了註冊禁令。該次禁令在艾納斯迅速支付約200萬歐羅(約1800萬港元)欠款後，很快便被解除，未有對球隊造成重大影響。

禁令結束日期待定

然而，歷史似乎再次重演。今次的禁令與上次一樣，原因很可能與財務問題有關，而非體育層面的違規。FIFA官方文件將禁令的結束期標示為「直至解除」，而非固定的轉會窗數目，這種不確定性令球會管理層極為關注，因為他們早已為下半季的組軍計劃作準備。
值得留意的是，除了艾納斯，另外三家沙特球會艾沙比（Al Shabab）、達馬克（Damac）及艾利雅德（Al Riyadh）亦同時被列入禁令名單，顯示FIFA正加強對沙特聯賽球會財務狀況的監管。
鑑於上次的經驗，外界預計只要艾納斯能盡快履行其未盡的財務責任，禁令仍有機會在轉會窗結束前被解除，但無疑已為球隊的增兵計劃帶來極大困擾。

