英超｜居迪斯鍾斯證實沙拿向隊友道歉 沙拿之亂正式落幕

足球世界
更新時間：16:20 2025-12-20 HKT
發佈時間：16:20 2025-12-20 HKT

利物浦埃及射手穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）於出征非洲國家盃前，向全體隊友道歉！利物浦中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）證實，沙拿在離隊前已向全體隊友道歉，並且一如以往面帶笑容，紅軍這場「沙拿之亂」以大和解告終。

沙拿向隊友道歉

沙拿在兩周前因連續三場失落正選，於賽後向傳媒「爆seed」，直指被球會「推落巴士」，並與領隊史洛特（Arne Slot）「零關係」，球會就這番言論罰其不可隨隊赴米蘭出戰歐聯。尤幸經過與領隊史洛特會談後雙方冰釋前嫌，沙拿並於上仗重回大軍名單。其隊友居迪斯鍾斯接受《天空體育》訪問時透露，沙拿在前往摩洛哥備戰非洲國家盃前，已向隊友們道歉，鍾斯說：「沙拿可以代表他自己，可以說他自己的話。他向我們道了歉，就像是說：『如果我影響到了任何人，或者讓你們有任何不好的感覺，我道歉』。他就是這樣的人。」

沙拿言論源於好勝心

鍾斯強調，道歉是在一個「正面」的氣氛下進行，球隊內部亦已回復正常：「我只能從我認識的沙拿，以及他與我們的相處方式、他當時的表現來說，他也是積極的。他還是那個完全一樣的沙拿，臉上掛著燦爛的笑容，而每個人對他也完全一樣。」
這位利物浦青訓產品更為沙拿的「爆發」辯護，認為這源於其強烈的好勝心：「我想這只是想成為贏家的一部分，我不認為他會是最後一個（這樣做的人）。我明白處理事情有某些方式，但如果一個小伙子甘於坐在後備席，不想上陣幫助球隊，我認為那才是更大的問題。」鍾斯續說：「當我們有任何憤怒時，包括我自己，那總是出於一個好的初衷。那一刻，可能沒有以正確的方式表達出來，但絕對不是為了影響球隊、職員、領隊或任何人。」

紅軍已重返正軌

隨著沙拿作出道歉，加上球隊近期戰績回勇，這場一度令紅軍陷入內亂的風波，總算告一段落。鍾斯總結說：「我們已經翻過了這一頁，我們作為一支球隊磨合得很好，踢得很好，並開始贏得比賽。」

