英超｜費Sir預言曼聯奪英超要等十年 艾摩廉隔空反擊：唔使等咁耐！

曼聯功勳領隊費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）日前接受訪問公開稱讚紅魔領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)，並預言球隊可於十年後再奪英超錦標。然而艾摩廉並不同費爵爺的睇法，反駁指曼聯在未來數年必定可以再為英超冠軍戰鬥。

費Sir：重奪輝煌需時

正在巴林訪問的費格遜爵士，在接受訪問時被問及曼聯的復興之路。這位傳奇領隊對球會能否在短期內重返英格蘭足球之巔，表達了審慎的看法，並拋出了「十年或十一年」的驚人預測。費爵爺說：「艾摩廉是個好人，執教曼聯並不容易。還記得當年我執教曼聯時，利物浦是偉大球會，4次贏得歐聯，但他們亦要花31年才再奪聯賽冠軍，我們現在處於相同的情況，相信要10年或11年，因這是一個周期。」

艾摩廉：未來數年必爭冠

對於費爵爺的睇法艾摩廉不敢苟同，他在賽前記招上被問及此事時表示：「他(費格遜)比我更懂足球，特別是英格蘭足球，但我認為我們不需要那麼長的時間去贏得一個聯賽冠軍。我不知道會是哪一位領隊（帶領球隊奪冠），但我確信，我們在未來幾年內，將會為冠軍而戰。」

這位葡萄牙少帥的一番話，無疑是向外界及球迷大派「定心丸」，表明了他對球隊目前發展方向的信心，以及對盡快帶領紅魔重返巔峰的決心。