英超│曼聯有意將魯賓尼維斯帶回英超 超筍價與B費組成葡萄牙中場雙核

英國《每日郵報》周四報導，曼聯有意在1月轉會市場從沙特阿拉伯豪門希拉爾，簽下葡萄牙中場魯賓尼維斯(Ruben Neves)。由於此子本身希望離隊，其合約又僅餘半年，紅魔只需2000萬鎊就可將這名踢過狼隊6年的28歲中場帶回英超，與隊長般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes)組台葡萄牙中場雙核。

曼聯正在尋找防守型中場

曼聯目前中場兵源薄弱，尤其防守性中場，只有老將卡斯米路可當大任，曼紐爾烏加迪遲遲未適應英超節奏，所以球隊希望在1月轉會市場簽下一名擅於防守和掃蕩，兼具備良好對抗性的中場，目標除了現役英超兵阿當華頓、艾利諾安達臣、祖奧高美斯和卡路士巴利巴外，還有曾在狼隊踢了6年的魯賓尼維斯。

希拉爾叫價2,000萬鎊

魯賓尼維斯於2023年夏天以4,700萬鎊轉投希拉爾，其合約於明年夏天屆滿。據報這名28歲葡萄牙中場希望離隊重返英超，球會為免人財兩失，同意在今夏以約2,000萬鎊的價位放走他，引來曼聯的興趣。此子對抗和覆蓋範圍大的特點，十分符合紅魔的要求，更重要是其轉會費低，曼聯可以輕鬆組成葡萄牙中場雙核。