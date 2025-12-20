Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯有意將魯賓尼維斯帶回英超 超筍價與B費組成葡萄牙中場雙核

足球世界
更新時間：10:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-20 HKT

英國《每日郵報》周四報導，曼聯有意在1月轉會市場從沙特阿拉伯豪門希拉爾，簽下葡萄牙中場魯賓尼維斯(Ruben Neves)。由於此子本身希望離隊，其合約又僅餘半年，紅魔只需2000萬鎊就可將這名踢過狼隊6年的28歲中場帶回英超，與隊長般奴費南迪斯 (Bruno Fernandes)組台葡萄牙中場雙核。

曼聯正在尋找防守型中場

曼聯目前中場兵源薄弱，尤其防守性中場，只有老將卡斯米路可當大任，曼紐爾烏加迪遲遲未適應英超節奏，所以球隊希望在1月轉會市場簽下一名擅於防守和掃蕩，兼具備良好對抗性的中場，目標除了現役英超兵阿當華頓、艾利諾安達臣、祖奧高美斯和卡路士巴利巴外，還有曾在狼隊踢了6年的魯賓尼維斯。

希拉爾叫價2,000萬鎊

魯賓尼維斯於2023年夏天以4,700萬鎊轉投希拉爾，其合約於明年夏天屆滿。據報這名28歲葡萄牙中場希望離隊重返英超，球會為免人財兩失，同意在今夏以約2,000萬鎊的價位放走他，引來曼聯的興趣。此子對抗和覆蓋範圍大的特點，十分符合紅魔的要求，更重要是其轉會費低，曼聯可以輕鬆組成葡萄牙中場雙核。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
16小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
17小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
15小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
15小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
4小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
12小時前
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
15小時前
台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」
即時中國
7小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
3小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
50分鐘前