英超 | 加拿祖練成魔爪 誓助藍獅客擒喜鵲

車路士作客表現出色，加上紀律已有明顯改善，勢可全力搶攻。該隊有及時回勇的翼鋒阿歷真度加拿祖於邊路逢人過人下，有力於今晚英超作客攻強守弱的紐卡素時最終突圍而出，主客和客勝十分穩陣，一於直取，而波膽1:2及1:3更屬扒冷佳品。

加利李爾推介

主客和 客勝

波膽 1:2 /1:3

Now621、611台今晚8:30直播

賽前排英超第4的客隊車路士，今季聯賽單計作客成績排英超第2佳，遠征8戰4勝2和2負贏多輸少，表現明顯不受主客場所影響。雖然藍獅聯賽被罰4面紅牌屬英超最多，更一度被譏為「紅牌FC」，但球隊已連續5場所有賽事可11人戰至完場，近兩場亦只被罰一面黃牌，紀律有明顯改進。

卡些度復出 加拿祖專心進攻

車路士的陣容更有好消息，防守中場摩西斯卡些度於英超已停賽刑滿可以復出，而且剛周中聯賽盃8強作客3:1淘汰卡迪夫城一役又已打足全場，整體實力肯定回升。而有卡些度坐鎮中場下，更可令後上翼鋒阿歷真度加拿祖更專注進攻，這位21歲的阿根廷翼鋒在贏卡迪夫一役，下半場後備上陣即射入兩球，是球隊晉級的頭號功臣，更一洗此前7場各賽食白果的頹風，尤其加拿祖上輪聯賽對愛華頓時4次禁區起腳皆不中框而為人垢病，如今及時重拾門前觸覺，藍獅勝算自然更大。

而排聯賽12的主隊紐卡素已直落8場各賽未能保持清白之身，面對鋒線猛將如雲的車路士，預料亦難保不失。猶幸喜鵲對上5場各賽共入10球攻力不俗，加上去季攻入20球的前鋒尤尼韋沙已告復出，並在剛周中聯賽盃首度為喜鵲正選披甲便攻入一球，領軍2:1淘汰富咸。既然看好車路士可以贏波，同時又對攻格局已成，主客和客勝十分穩陣，進取者不妨冷敲波膽1:2及1:3。