英超│41歲堤亞高施華離開富明尼斯 料重返歐洲球壇 有望回歸車路士

41歲的堤亞高施華早前與巴甲球隊富明尼斯解約，周四他在社交媒體向球會和球迷告別。據報這名巴西中堅希望重返歐洲球壇，想更多時間陪伴家人，有望重返舊會車路士，另一前東家AC米蘭亦是潛在加盟對象。

堤亞高施華想重返歐洲

去年5月離開車路士後，堤亞高施華選擇重返巴西，與富明尼斯簽約2年。然而此子的家人仍在倫敦居住，兩名兒子更是車路士青訓學院的學院，他希望有更多時間陪伴家人，並力圖重返巴西國家隊出戰世界盃，所以與富明尼斯協議後提早解約，以便重返歐洲。

他周四在社交媒體向球迷告別：「我們在一起的時間比想像中更短，但卻足夠精彩，創造了我將終生珍藏的回憶。我由衷地感謝球會、教練團、隊友和家人，尤其是球迷。是你們讓這個夢成真，從我來到富明尼斯的第一天起，就讓我感到像在家一樣。」

回歸車路士可能性大

據報此子最有可能的去向，是重返2020至24年效力過的車路士，以領袖身份帶領這支年青球隊向前。而另一支踢過3年的AC米蘭，亦有機會成為其落腳地，據報雙方已經就合作接觸。