英超│卡斯米路周日對維拉停賽 艾摩廉或俾烏加迪最後機會

足球世界
更新時間：20:16 2025-12-19 HKT
發佈時間：20:16 2025-12-19 HKT

曼聯明晚英超作客勢如破竹的阿士東維拉時，有防守中場卡斯米路累積5面黃牌需要停賽。英國媒體透露領隊魯賓艾摩廉預計會讓同樣防守屬性較高的曼扭爾烏加迪頂替，更指今場是後者的最後機會，如果表現不濟不排除在冬季轉會市場將他賣走。

卡斯米路累積5面黃牌停賽

今場曼聯除了出戰非洲國家盃的馬沙拉奧、阿密特迪亞路和麥比奧莫外，防中卡斯米路亦因為累積5面選黃牌停賽，魯賓艾摩廉要另覓人選。《曼徹斯特晚報》透露，艾摩廉最有機會以烏加迪取代他，因為其屬性偏向防守，比進攻型的明奈更適合代替卡斯米路。知情人士透露，今場是艾摩廉給予烏加特的最後機會。

烏加迪最後機會

艾摩廉上月曾與烏加特交流，明確向他表示如果想得到更多上陣機會，就需要在訓練中有明顯的進步，但他在過去5場英超只有13分鐘的出場時間，明顯他在操練中不夠努力，沒有改變的決心。兩人過去雖然在士砵亭合作，烏加迪更是艾摩廉的中場大將，但後者明言這名烏拉圭中場已向當時完全不同，加盟紅魔多時仍未適應英超的節奏和踢法。

如果烏加迪今場的表現沒有改善，消息指魯賓艾摩廉就會將他掛牌求售，在1月另尋其他中場取代。

