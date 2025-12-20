周末睇波手冊｜紐卡素硬撼車路士望延續對車仔主場不敗 維拉「趁佢病攞佢命」拼直取曼聯豪取10連勝

今個周末英超先有紐卡素對車路士，喜鵲近4次主場對車仔都未嘗一敗，今場必然望能再度守住主場，緊接有曼城主場對韋斯咸，力爭進一步縮小榜首差距，同日深夜再有熱刺對利物浦，紅軍勢必力爭勝場重回前五，周日有阿士東維拉主場迎戰曼聯，紅魔在多名主力缺席下主隊勢必乘虛而入劍指10連勝。

紐卡素主場硬撼車路士 拼延續主場不敗

周末英超先有紐卡素在周六主場迎戰車路士，喜鵲與車仔在主場的交手已取得4連勝，而近2場交手都以2:0勝出，今場再度以主場身份迎戰勢必力爭延續主場不敗，而車路士在經歷完一波4連敗後目前已在對愛華頓和卡地夫城2戰中取得2連勝，尤其是阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在上戰對卡地夫城一戰中梅開2度助藍獅取得足總盃4強席次，令人想到此子是否已完全融入車仔，此役相信能有答案。

同日積分榜的首名阿仙奴和次名曼城當晚亦會先後出擊，前者作客對上愛華頓，後者主場迎戰韋斯咸，2隊目前在積分榜上僅有2分差距，2場的結果亦會大大影響2隊的爭標形勢值得留意。

曼聯眾多主力缺席 9連勝維拉劍指再下一城

之後周日再有阿士東維拉主場迎戰曼聯，今場對紅魔而言並不樂觀，先有卡斯米路(Casemiro)因累積黃牌次數而被罰停賽，另外麥比奧莫(Bryan Mbeumo)、阿密特迪亞路(Amad Diallo)和馬沙拉奧(Noussair Mazraoui)都要返回國家隊出戰非洲國家盃，雪上加霜是馬菲迪歷(Matthijs de Ligt)和哈利馬古尼(Harry Maguire，又稱哈利麥佳亞)因受傷患影響出場存疑，對手維拉近9場全勝腳風正順相信對曼聯而言會是一場硬仗，對維拉而言今場將會是大好機會取得十連勝，並更進一步逼近榜首。

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上8:30 英超 紐卡素 對 車路士 Now621台

晚上11:00 英超 曼城 對 韋斯咸 Now621台

深夜1:30 英超 熱刺 對 利物浦 Now621台

深夜3:45 意甲 祖雲達斯 對 羅馬 Now638台

深夜4:00 英超 愛華頓 對 阿仙奴 Now621台

深夜4:00 西甲 皇家馬德里 對 西維爾 Now632台

周日

開賽時間(香港時間) 賽事 對賽 直播

晚上9:00 西甲 基羅納 對 馬德里體育會 Now632台

晚上11:15 西甲 維拉利爾 對 巴塞隆拿 Now631台

深夜0:30 英超 阿士東維拉 對 曼聯 Now621台

深夜0:30 德甲 海登威 對 拜仁慕尼黑 Now639台