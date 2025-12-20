Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手冊｜紐卡素硬撼車路士望延續對車仔主場不敗 維拉「趁佢病攞佢命」拼直取曼聯豪取10連勝

足球世界
更新時間：09:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-20 HKT

今個周末英超先有紐卡素對車路士，喜鵲近4次主場對車仔都未嘗一敗，今場必然望能再度守住主場，緊接有曼城主場對韋斯咸，力爭進一步縮小榜首差距，同日深夜再有熱刺對利物浦，紅軍勢必力爭勝場重回前五，周日有阿士東維拉主場迎戰曼聯，紅魔在多名主力缺席下主隊勢必乘虛而入劍指10連勝。

紐卡素主場硬撼車路士 拼延續主場不敗

周末英超先有紐卡素在周六主場迎戰車路士，喜鵲與車仔在主場的交手已取得4連勝，而近2場交手都以2:0勝出，今場再度以主場身份迎戰勢必力爭延續主場不敗，而車路士在經歷完一波4連敗後目前已在對愛華頓和卡地夫城2戰中取得2連勝，尤其是阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在上戰對卡地夫城一戰中梅開2度助藍獅取得足總盃4強席次，令人想到此子是否已完全融入車仔，此役相信能有答案。

同日積分榜的首名阿仙奴和次名曼城當晚亦會先後出擊，前者作客對上愛華頓，後者主場迎戰韋斯咸，2隊目前在積分榜上僅有2分差距，2場的結果亦會大大影響2隊的爭標形勢值得留意。

曼聯眾多主力缺席 9連勝維拉劍指再下一城

之後周日再有阿士東維拉主場迎戰曼聯，今場對紅魔而言並不樂觀，先有卡斯米路(Casemiro)因累積黃牌次數而被罰停賽，另外麥比奧莫(Bryan Mbeumo)、阿密特迪亞路(Amad Diallo)和馬沙拉奧(Noussair Mazraoui)都要返回國家隊出戰非洲國家盃，雪上加霜是馬菲迪歷(Matthijs de Ligt)和哈利馬古尼(Harry Maguire，又稱哈利麥佳亞)因受傷患影響出場存疑，對手維拉近9場全勝腳風正順相信對曼聯而言會是一場硬仗，對維拉而言今場將會是大好機會取得十連勝，並更進一步逼近榜首。

 

本周末精選直播賽事
周六
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上8:30    英超    紐卡素 對 車路士    Now621台 
晚上11:00    英超    曼城 對 韋斯咸    Now621台
深夜1:30    英超    熱刺 對 利物浦    Now621台
深夜3:45    意甲    祖雲達斯 對 羅馬    Now638台
深夜4:00    英超    愛華頓 對 阿仙奴    Now621台
深夜4:00    西甲    皇家馬德里 對 西維爾    Now632台
周日
開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播
晚上9:00    西甲    基羅納 對 馬德里體育會    Now632台
晚上11:15   西甲    維拉利爾 對 巴塞隆拿    Now631台
深夜0:30    英超    阿士東維拉 對 曼聯    Now621台
深夜0:30    德甲    海登威 對 拜仁慕尼黑    Now639台

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
16小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
17小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
15小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
15小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
4小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
12小時前
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
15小時前
台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」
即時中國
7小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
3小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
49分鐘前