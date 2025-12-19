Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜港隊省港盃24人決選大名單出爐 劉智樂連續2屆披甲出戰

更新時間：16:46 2025-12-19 HKT
發佈時間：16:46 2025-12-19 HKT

第44屆省港盃首輪即將於本月28號在香港大球場上演，香港足球總會今日公佈最終的24人大名單，初選名單中眾多有出戰亞洲盃外圍賽的主力如茹子楠、陳晉一、謝家榮等都被剔走。標準流浪射手劉智樂連續2屆出戰省港盃，梁諾恆繼2年後再度入選大軍名單。

米高、劉智樂獲青睞 梁諾恆相隔2年後再度入選

港隊上月在亞盃外主場不敵新加坡無緣決賽周後，主帥韋斯活隨後宣佈離任，並由前東方主教練盧比度暫代港隊主帥一職，將於本月28日的省港盃上迎來首戰，今日足總宣佈最後的24人決選大名單，今次的決選名名單中有9人來自上屆省港盃班底，包括龐焯𤋮、劉家喬以及球迷們一直希望能再度入選港隊大名單的劉智樂，另外米高在東亞錦失言風波後亦是首次到內地作賽，另外「細佬」梁諾恆繼上次為港隊披甲已是2023年11月23日對土庫曼斯坦的世界盃外圍賽，今次亦是他相隔2年後再度入選港隊。另外入籍兵艾華頓、祖連奴、杜度以及上月才剛入取得特區護照的巴拉克亦獲徵召。

而省港盃28日在香港大球場踢完首回合的主場賽事後，次回合亦會在1月3號移師廣州的南沙大灣區文化體育中心進行，劍指2年後再擊敗廣東隊重奪省港盃冠軍。

港隊24人大名單如下：
守門員:龐焯熙 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區) 
後衛:甘智健、林樂勤 (傑志)、陳潤潼 (冠忠南區)、杜 度 (理文)、 李家豪、杜國榆 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、梁諾恆 (浙江隊)
中場:陳俊樂 (傑志)、巴拉克、胡晉銘 (理文)、馬希偉 (陝西聯合)、 余在言 (石家庄功夫)、顏卓彬 (大埔) 
前鋒:劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、米 高 (JK Tallinna Kalev)、 祖連奴 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、 李樂謙 (大埔) 
 

