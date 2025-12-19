Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯拉爵後悔與坦哈格續約 與杜曹4次面試兼做錯一件事 激嬲他拒接紅魔

足球世界
更新時間：15:05 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:05 2025-12-19 HKT

拉克特利夫爵士成為曼聯股東快將接近2年，他入主後有不少備受爭議的決定，而英國媒體報導拉爵承認自己加入紅魔的最大錯誤，就是與坦哈格(Erik ten Hag)續約。同時他們決定與坦帥繼續合作前，曾與現任英格蘭領隊杜曹4次面試，期間多次詢問一些後者認為不重要的問題，他老羞成怒拒與紅魔再談判，憤然離開。

最大錯誤與坦哈格續約

《每日郵報》周四報導，拉克特利夫爵士去年2月入主曼聯以來，犯過最大的錯誤，就是去夏與坦哈格續約，並給予他2億鎊的轉會資金。而這個決定與第2大錯誤，任命艾舒禾夫做體育總監，但在任僅5個月就辭退他有關。事緣艾舒禾夫即位後，首要任務是尋找新帥接替坦哈格，頭號目標是杜曹，雙方進行過4次面試，但艾舒禾夫不停詢問一些杜曹團隊覺得不重要的問題，這名現任英格蘭主帥老羞成怒退出談判，雙方甚至未傾到合約細節和騁用方案。

與杜曹4次面試激嬲他

而艾舒禾夫當日亦考慮過湯馬士法蘭克、迪沙比和麥堅拿等教頭，此舉惹怒了坦哈格，認為對自己極不尊重，所以他在2023-24球季率隊贏得足總盃後，已向記者說再見道別，沒有想過回來。不久球隊仲有一個機會，就是聘請魯賓艾摩廉，後者已同意加盟，但艾舒禾夫堅決反對，最終選擇與坦帥續約。

曼聯曾與杜曹4次面試，並詢問一些不重要的問題。法新社
杜曹之後拒與曼聯談判。法新社
上年在任僅5個月的體育總監艾舒禾夫，是一切問題的根源。法新社
去夏曾提議請艾摩廉 時任體育總監反悔

豈料坦哈格執教多數個月，花了2億鎊增兵後，就被辭退，結果還是找來艾摩廉接手，同時又解僱艾舒禾夫，拉爵承認請後者，續約坦帥就是他入主以來2個最大錯誤。

