英超｜夏維斯復出在即再受傷 阿仙奴近季半球員傷患達百次

足球世界
更新時間：07:42 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:42 2025-12-19 HKT

阿仙奴在競標路上最大的敵人，可能是自己。球隊面對頻密的賽程，但傷兵滿營之餘，球員一傷再傷。《Sky Sports》統計由去季至今，阿仙奴已面對逾100次球員受傷，最新是原本長唞的夏維斯（Kai Havertz），復出在即的他再次受傷，需要延至下月中才可候命。

夏維斯目標1月中復出

夏維斯自8月17日英超首戰鬥曼聯一役，因膝蓋受傷長唞至今。根據《每日郵報》的報導，這名德國前鋒本來可於一周後復出，但在最後的操練中再次出現問題，需要延長休養時間。目前夏維斯的目標是1月中復出，未知能否趕及於1月8日鬥利物浦一役候命。

賴斯一季半以來傷8次。路透社
夏維斯自8月17日鬥曼聯後一直養傷。路透社
夏維斯在鬥曼聯一役，後備落場踢了30分鐘。路透社
賓韋特成為阿仙奴近一季半以來，最易受傷的人。路透社
賓韋特季半傷9次

另外《Sky Sports》的統計顯示，阿仙奴自2024/25球季至今，已達100次球員受傷，是英超首隊在這個統計中達一百大關。傷最多的阿仙奴球員是賓韋特（Ben White），他受傷9次；迪格蘭賴斯（Declan Rice）和卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）以8次並列次席；布卡約沙卡（Bukayo Saka）和祖利安添巴（Jurrien Timber）以7次並列第3。

阿仙奴今周將作客愛華頓，目前有5名傷兵，除了夏維斯還有賓韋斯、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）、基斯甸摩斯基拿（Cristhian Mosquera）和15歲新星杜文（Max Dowman）。

