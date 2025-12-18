東方正式宣佈盧比度離任主教練 助理教練高尼路將暫代主教練

東方足球隊今日（周四） 透過社交平台正式宣佈，經過審慎考慮並進行充分溝通後，雙方達成協議， 即日起解除盧比度（Chino） 主教練的職務，球會衷心感謝盧比度任內付出與貢獻，並祝願他未來在暫代港隊主教練的事業發展上一切順利，前程似錦。 同時表示現正於歐洲物色合適的主教練，助理教練高尼路將暫代主教練一職。

東方足球隊今日在社交平台宣布， 即日起解除盧比度（Chino） 東方主教練的職務，球會感謝盧比度任內的貢獻。現年49歲的盧比度於2021/22球季正式升任東方主教練後，帶領球隊征戰144場比賽。盧比度在2024/25球季，在多名主力球員受傷下，盧比度成功帶領東方奪得高級組銀牌賽及足總盃冠軍。

東方感謝盧比度的貢獻，在球會資源有限的情況下，盧比度善用年輕球員，並為本地球員提供寶貴的平台，發揮實力和累積經驗。同時球會祝願他未來在暫代港隊主教練時，一切順利。東方表示現正於歐洲物色符合球會未來發展方針的合適主教練人選。在新任主教練上任前，助理教練高尼路將暫代主教練一職，負責球隊日常訓練及比賽事務。