足球｜港隊U15東亞錦爆大冷 黃舜黃曉均先後建功2:0挫韓國

「2025年U15東亞足球錦標賽」被分到A組的港隊男足U15，今日在漳州歡樂島國際足球訓練基地對上強敵韓國，最終港隊憑着黃舜和黃曉均下半場先後建功，助港隊以2:0擊敗韓國，取得小組首勝。

U15東亞錦港隊U15爆冷擊敗韓國

2025年U15東亞錦今日至22號在漳州歡樂島國際足球訓練基地舉行，今屆的賽制亦有所不同，排名較高的隊伍會被分為A組爭標組，而排名較低的即被分入B組護級組，2組互不影響並會以單循環作賽，小組績分最高便會成為冠軍，而A組績分最低的球隊將會降級到B組，B組第一下屆將會升到A組。而今屆港隊被分入A組與強敵中國、韓國和日本同組，而B組則有澳門、中華台北、關島和北馬里亞納群島。

A組的港隊男足U15今晨對韓國U15，上半場雙方都未能夠打開記錄以0:0返回更衣室，但易邊後由吳日朗開出角球傳入禁區，遠柱埋伏的黃舜入攝撞射破網為港隊先開記錄領先1:0，僅過2分鐘後備入替的黃曉均禁區內接應隊友傳球推入，助港隊以2:0擴大優勢，補時階段韓國獲得12碼機會，但被港足門將羅建峰成功撲出，球證隨即鳴哨完場，最終港隊以2:0爆冷擊敗韓國全取3分，位列A組第二。同組的中國同日亦對上日本最終以0:3落敗，日本以1球得失球升上榜首，港隊周六對上日本爭上榜首。