Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英聯盃│卓基遠射開紀錄 逐漸上力成曼城尖刀 哥迪奧拿花式吹噓：係人都知道佢幾厲害﹗

足球世界
更新時間：13:21 2025-12-18 HKT
發佈時間：13:21 2025-12-18 HKT

曼城在周三英格蘭聯賽盃8強主場2:0淘汰賓福特，「10號仔」卓基(Rayan Cherki)遠射射手先開紀錄。這名今夏加盟的法國翼鋒開季不久就受傷，10月中復出後最近才上力，近6場各賽事收錄1球4助攻，已成為球隊的鋒線尖刀，領隊哥迪奧拿亦以花式吹噓他，直言「係人都知道佢幾厲害」。

卓基世界波先開紀錄

今場32分鐘，曼城開出角球被賓福特守將頭槌解圍，禁區頂的卓基先心口控定皮球，再扣過上前攔截的敵將，再右腳燙射死球破網，整個動作一氣呵成。此子今季各賽事已累積4球，近6場各賽事收錄1球4助攻，成為藍月的鋒線尖刀。這名22歲法國鋒將今夏從里昂來投不久，就因為大腿肌肉傷患缺席近2個月，10月中復出後表現平平，但11月尾開始逐漸上力並融入球隊，已連續4場各賽事為球隊正選上陣。

哥迪奧拿花式吹噓

曼聯領隊哥迪奧拿更花式吹噓他：「在對方門前18碼位置，卓基是一位無與論比的球員。這是一記非常精彩的入球，之前我見過菲爾科頓和奇雲迪布尼有類似的士哥，如今輪到他。就算你不是記者或教練，盲人在內所有人都知道他是一名非常非常出色的球員。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
3小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
20小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
13小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
19小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
5小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
15小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 歷盡滄桑終覓真愛 與老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 歷盡滄桑終覓真愛 與老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
影視圈
4小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
8小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
23小時前