英聯盃│卓基遠射開紀錄 逐漸上力成曼城尖刀 哥迪奧拿花式吹噓：係人都知道佢幾厲害﹗

曼城在周三英格蘭聯賽盃8強主場2:0淘汰賓福特，「10號仔」卓基(Rayan Cherki)遠射射手先開紀錄。這名今夏加盟的法國翼鋒開季不久就受傷，10月中復出後最近才上力，近6場各賽事收錄1球4助攻，已成為球隊的鋒線尖刀，領隊哥迪奧拿亦以花式吹噓他，直言「係人都知道佢幾厲害」。

卓基世界波先開紀錄

今場32分鐘，曼城開出角球被賓福特守將頭槌解圍，禁區頂的卓基先心口控定皮球，再扣過上前攔截的敵將，再右腳燙射死球破網，整個動作一氣呵成。此子今季各賽事已累積4球，近6場各賽事收錄1球4助攻，成為藍月的鋒線尖刀。這名22歲法國鋒將今夏從里昂來投不久，就因為大腿肌肉傷患缺席近2個月，10月中復出後表現平平，但11月尾開始逐漸上力並融入球隊，已連續4場各賽事為球隊正選上陣。

哥迪奧拿花式吹噓

曼聯領隊哥迪奧拿更花式吹噓他：「在對方門前18碼位置，卓基是一位無與論比的球員。這是一記非常精彩的入球，之前我見過菲爾科頓和奇雲迪布尼有類似的士哥，如今輪到他。就算你不是記者或教練，盲人在內所有人都知道他是一名非常非常出色的球員。」