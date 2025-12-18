Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洲際盃│PSG俄籍門將沙科諾夫一箭封神 連救4個12碼 靠一法寶做英雄

足球世界
更新時間：12:40 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:40 2025-12-18 HKT

巴黎聖日耳門互射12碼擊敗法林明高捧走洲際盃，門將沙科諾夫(Matvey Safonov)更一戰封神。這名近期才升任正選的26歲俄羅斯籍門將，今仗於互射12碼階段由第2輪起，連續4輪撲出對手的射門，獲得隊友、教練安歷基，甚至是球會主席艾卡利法一致讚賞。他一躍成為「12碼之神」要多得教練組提供的法寶，一條內有小紙條的毛巾。

沙科諾夫臨危授命做正選

沙科諾夫去年夏天加盟聖日耳門，去季是基安盧基當拿隆馬的副手，今屆又屈居新加盟的盧卡斯捷華利亞之下，續任副手。然而後者早前受傷，沙科諾夫臨危授命升任正選表現不俗，今仗繼續獲得出場機會，得到一戰封神的機會。在互射12碼階段，他除了於第一輪被敵將尼高拉迪拉告魯斯攻破大門外，之後4輪連續撲出沙奧尼古斯、柏度古靴美、里奧彭利拿和路爾斯阿拿奧祖的射門，助PSG於極刑大戰贏2:1捧盃。

獲將帥、對手大讚

這名26歲俄籍門將賽後當選最佳球員，獲得球隊將帥一致推崇，教練安歷基讚美道：「這是我第一次看到門將連續撲出4個12碼。」左閘紐奴文迪斯亦表示：「我們在賽後向他表達了感謝。他在場內場外都是了不起的人。」中場薩伊艾馬利附和道：「他一直等待這一刻，如今展示了自己的實力，他正是我們需要的球員。」球會主席艾卡利法亦大讚連撲4個12碼了不起，就連對手法林明高教練菲臘比路爾斯都甘拜下風：「他將點球大戰研究得非常透徹，可能在賽前觀看了我們的訓練。是他撲出了所有12碼，幫球隊贏得冠軍。」

沙科諾夫一戰封神。法新社
沙科諾夫一戰封神。法新社
沙科諾夫一戰封神。法新社
沙科諾夫一戰封神。法新社
沙科諾夫是PSG的捧盃功臣。法新社
沙科諾夫是PSG的捧盃功臣。法新社
沙科諾夫得到PSG主席艾卡利法點名稱讚。法新社
沙科諾夫得到PSG主席艾卡利法點名稱讚。法新社

毛布成為封神法寶

沙科諾夫一戰封神的背後，教練團隊亦有功勞。在極刑大戰開始前，教練組成員向他遞上一條藏有紙條的毛巾，內裡應該寫上法林明高球員可能主射的方向。他在互射12碼時一直將毛巾跟身，不時翻看內容，成為其封神的法寶。

沙科諾夫封神的法寶，是一條內藏紙條的毛巾。ESPN圖片
沙科諾夫封神的法寶，是一條內藏紙條的毛巾。ESPN圖片
沙科諾夫當選比賽最佳球員。國際足協IG圖片
沙科諾夫當選比賽最佳球員。國際足協IG圖片

