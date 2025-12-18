洲際盃│巴黎聖日耳門互射12碼贏法林明高 2025年第6冠 成史上第3支「六冠王」

洲際盃周三在卡塔爾多哈上演，應屆歐聯盟主巴黎聖日耳門與南美自由盃盟主法林明高在法定時間和加時賽和1:1，互射12碼贏2:1，隊史首次於此賽事稱王。而這支法甲豪門在2025年共取得6個冠軍，成為繼巴塞隆拿和拜仁慕尼黑後，歷來第3支年度六冠王球隊。

PSG首度取得洲際盃冠軍

聖日耳門於38分鐘由格魯吉亞鋒將基華拉斯基利亞近門補射建功，順利先開紀錄，可是中堅兼隊長馬昆奴斯哥利亞於換邊後在禁區內踢跌敵鋒迪阿拉斯卡達，球證翻看VAR後判罰12碼，法林明高中場佐真奴主射中鵠追和1:1，法定時間亦以此比數完結。雙方加時無進帳，需要極刑大戰分勝負，PSG雖然在第2及第4輪射失，但門將沙科諾夫首輪被射入後，2至5輪連續撲出對方的主射，率隊在極刑大戰贏2:1捧盃。

2025年第6冠

PSG贏得隊史首個洲際盃冠軍，連同法甲、法國足總盃、法國超級盃、歐聯和歐洲超級盃，2025年合共取得6個冠軍，是繼2009年的巴塞隆拿和2020年的拜仁慕尼黑後，歷來第3支年度六冠王球隊。值得一提，他們原本有機會創歷史成為七冠王，可是在7月的世冠盃決賽以0:3不敵車路士，是球隊今年唯一失落的冠軍。

世冠盃決賽失利未能成首支七冠王

然而六冠王已追平歷史，教練安歷基滿意道：「我們在今場比賽中，展示出與2025年同樣令人難以置信、難以忘懷的精神。我們為自己、為球會、為球迷感到高興，但我們必需繼續努力。6座獎盃已足夠厲害，但我們在假期前還有一場法國足總盃比賽，當然要贏下，再放聖誕假。」中場祖奧尼維斯和鋒將基華拉斯基利亞亦在社交媒體祝賀贏得今年第6冠。

PSG首奪洲際盃冠軍。法新社

PSG成為歷來第3支年度六冠王。法新社