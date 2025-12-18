西班牙盃｜麥巴比梅開二度 皇家馬德里3：2險勝丙組仔晉16強

皇家馬德里今晨出戰西班牙32強，面對西丙的塔拉韋拉，有基利安麥巴比梅開二度下，以3：2險勝。

作客出戰的皇馬面對西丙暫列尾二的塔拉韋拉，比想像難踢。兩軍互有攻守，皇馬要到41分鐘才打開紀錄。塔拉韋拉前鋒馬高斯摩蘭奴（Marcos Moreno）於己隊禁區內犯手球，被判輸12碼；皇馬由麥巴比操刀，門將捉錯路下破網。皇馬上半場補時1分鐘拉開比數，麥巴比接應界外球，假身騙過敵軍守將轉身，在左路底線傳急勁地波，逼得塔拉韋拉中堅法蘭度（Manuel Farrando）擺烏龍。皇馬半場領先2：0。

皇馬今場贏得驚險。路透社

皇馬門將倫尼恩最後一擊撲走塔拉韋拉攻門。路透社

麥巴比梅開二度。路透社

塔拉韋拉門將占美干沙利斯今場左飛右撲，但於88分鐘犯錯致失球。路透社

末段合轟3球 皇馬險被扳平

今場末段掀起高潮。80分鐘，塔拉韋拉憑阿羅約（Nahuel Arroyo）接應右路傳中，於遠柱後上無人看管下射入，追近比數至1：2。88分鐘，麥巴比再助皇馬拉開比數，他於禁區外的射門欠角度，但塔拉韋拉門將占美干沙利斯（Jaime González）犯錯，撲到皮球但反彈入網。91分鐘，塔拉韋拉的罰球中楣，蘭素（Gonzalo Di Renzo）門前補射入網，主隊追至2：3。他們險些在最後一擊扳平，但門前的頭槌攻門，被皇馬門將倫尼恩（Andriy Lunin）撲走。皇馬最終以3：2險勝，晉級16強。