英聯賽盃｜曼城2：0賓福特 4強硬撼紐卡素

足球世界
更新時間：07:23 2025-12-18 HKT
發佈時間：07:23 2025-12-18 HKT

曼城今晨於主場出戰英格蘭聯賽盃，以2：0擊敗賓福特。曼城的4強對手將是紐卡素。

卡胡辛洛夫犯規僅領黃惹爭議

曼城於15分鐘逃過一劫，賓福特的奇雲舒哈迪（Kevin Schade）接應長傳推進，被曼城防線最後一名守將卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）鏟跌。但球證只向卡胡辛洛夫出示黃牌，而今場沒有使用VAR下，無法覆核決定，惹來賓福特球員不滿。最終賓福特獲得罰球，馬菲爾斯贊臣（Mathias Jensen）主理被撲出，成為他們上半場唯一射門。

沙雲奴於67分鐘射入奠勝球。路透社
卡胡辛洛夫犯規僅領黃牌惹爭議。路透社
曼城2：0賓福特。路透社
卓基遠射轟靚波

至於曼城上半場攻勢佔優，7次起腳3次中目標，並於32分鐘由卓基打開紀錄。曼城一次右路角球，被賓福特球員頭槌解圍至禁區頂，卓基截得皮球心口一控，然後扣過一名賓福特球員起腳，皮球直飛死角。曼城上半場領先1：0。

下半場，賓福特守將基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）於54分鐘禁區外遠射，過不了曼城門將查福特的十指關。曼城於67分鐘攻入奠勝球，沙雲奴於左路的射門，省中賓福特球員改變方向彈高，收死門將韋迪馬臣（Hakon Valdimarsson）。曼城最終以2：0擊敗賓福特，殺入聯賽盃4強；「藍月」將於紐卡素爭入決賽。至於早一日殺入4強的車路士，其對手將是阿仙奴與水晶宮的勝方。

