英聯賽盃｜紐卡素92分鐘絕殺富咸 與曼城爭入決賽

更新時間：07:17 2025-12-18 HKT
發佈時間：07:17 2025-12-18 HKT

力爭衛冕聯賽盃的紐卡素，今晨於4強迎戰富咸，憑19歲小將路易斯邁利（Lewis Miley）於92分鐘建功，助球隊以2：1險勝殺入4強。紐卡素將於曼城爭入決賽。

紐卡素於10分鐘打開紀錄，「喜鵲」一次右路傳中被富咸門將利戈迪（Benjamin Lecomte）撲出，但皮球剛落在首次為球隊正選上陣的尤尼韋沙（Yoane Wissa）面前，後者順勢加一腳補射入網。富咸於6分鐘後扳平，安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）於左路傳中，沙沙盧傑（Sasa Lukic）無人看管下衝前迎頂，頂破蘭斯達爾的十指關。

沙沙盧傑一度為富咸扳平。路透社
沙沙盧傑一度為富咸扳平。路透社
邁利做紐卡素贏波功臣。路透社
邁利做紐卡素贏波功臣。路透社
尤尼韋沙首次為紐卡素擔正。路透社
尤尼韋沙首次為紐卡素擔正。路透社

19歲邁利做贏波功臣

兩軍半場各一言和，直至92分鐘才分出勝負。紐卡素一次左路角球，辛度東拿利以右腳開出內彎球，邁利於前柱背住龍門將皮球跣後入網，為喜鵲奠定2：1勝局，殺入4強，繼續聯賽盃衛冕之路。邁利賽後表示：「感覺非常好。我一心只想將皮球跣後，幸運地皮球跣入網窩，我真的非常興奮。我在這裏長大，沒有比這更好的感覺，希望球隊能夠一路殺入決賽。」

紐卡素的4強對手將是曼城，後者同日以2：0擊敗賓福特晉級。另一場4強則是車路士硬撼阿仙奴或水晶宮；阿仙奴鬥水晶宮的8強賽事將於下周二上演。首回合將於1月12日當周上演，次回合則是2月2日當周。

