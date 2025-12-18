美職｜38歲蘇亞雷斯未言退 與國際邁阿密續約1年

蘇亞雷斯（Luis Suarez）下月即將迎來39歲生日，他未有跟隨前巴塞隆拿隊友布斯基斯（Sergio Busquets）和佐迪艾巴（Jordi Alba）的步伐退役。這名烏拉圭前鋒與美聯球會國際邁阿密至續約1年，繼續與美斯（Lionel Messi）並肩作戰。

蘇亞雷斯與美斯來季繼續並肩作戰。路透社

蘇亞雷斯與國際邁阿密續約1年。路透社

蘇亞雷斯於2025年賽季為國際邁亞密於各項賽事上陣50場，貢獻17入球17助攻。路透社

布斯基斯和佐迪艾巴球季完結後已掛靴。路透社

蘇亞雷斯2024年由巴甲球隊甘美奧加盟國際邁阿密，與前巴塞隊友美斯、布斯基斯和佐迪艾巴重聚。他在2025年賽季為國際邁亞密於各項賽事上陣50場，貢獻17入球17助攻。國際邁亞密月初於美職總決賽，以3：1擊敗溫哥華白帽，贏得隊史首個總冠軍。

利古朗自由身投國際邁阿密

37歲的布斯基斯與36歲的佐迪艾巴，在球季完結後已經掛靴。但38歲的蘇亞雷斯繼續作戰，他原本的合約在剛完的球季結束，但他宣布續約1年，與美斯繼續在國際邁亞密一起作戰。美斯早前已經宣布與國際邁阿密簽下新約至2028年。另外，他們將迎來新隊友，前熱刺後衛利古朗（Sergio Reguilon）以自由身加盟國際邁阿密。