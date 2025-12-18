英超今季「關鍵先生」榜 B費助曼聯取14分領群雄

《Between the Lines》分析今季英超「關鍵先生」。曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）成為「關鍵先生」，他今季為曼聯取得14分，冠絕英超。

B費在上場英超曼聯4：4賽和般尼茅夫一役，轟入美妙罰球，貢獻1入球1助攻，再次證明自己在球隊的重要性。《Between the Lines》分析了今季英超球員貢獻的入球及助攻，能為球隊取得的積分，B費數據冠絕英超。

B費為曼聯取得14分。路透社

摩根羅渣士僅次B費列次席。路透社

夏蘭特雖然有17入球3助攻，但直接影響賽果的分數只有10分，位列第3。路透社

施美安與夏蘭特並列第3位。路透社

摩根羅渣士列次席

B費今季於英超貢獻4入球6助攻，共為球隊贏得14分。曼聯目前以26分排在第6位，意味着B費為球隊取得53.8%、超過一半的分數，這個比率同樣是冠絕英超。阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers）則貢獻5入球3助攻，為維拉取得12分列次席。第3名是曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），他雖然有17入球3助攻，但直接影響賽果的分數只有10分。並列第3位的還有般尼茅夫的安東尼施美安（Antoine Semenyo），他今季暫時錄得7入球3助攻。

施美安在般尼茅夫陣中至關重要，在球員佔全隊得分率榜，僅次B費。般尼茅夫以21分排第13位，意味着施美安取得的10分，佔球隊獲得的47.6%。第3位是賓福特的伊戈泰亞高（Igor Thiago），他個人取得佔全隊40%。