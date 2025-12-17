英超│曼聯轉踢4後衛消息被洩露 會方展開捉鬼行動

曼聯在周一晚上英超主場對般尼茅夫，下午時份英國傳媒傳出球隊將改踢4後衛陣式，並指他們在過去一周一直以4後衛陣型操練。紅魔最後雖無明確變成4後衛，但從球員站位已偏各轉陣，《每日郵報》周二報導曼聯已展開捉鬼行動，調查究竟是那一位人士將變陣的消息向外洩露。

周一下午廣泛傳出變陣

自去年11月入主曼聯以來，領隊魯賓艾摩廉一直堅持使用3後衛陣式。然而在英國時間周一下午，距離對般尼茅夫約5至6小時之前，英國傳媒就傳出紅魔會變陣踢4後衛陣式，並指出球隊在上周操練時，一直以4後衛陣式進行訓練。最終紅魔在比賽時的牌面布陣是維持3421陣式，但左翼衛達洛治的位置比前靠後，的確近乎來4後衛陣式，與傳聞相符。

魯賓艾摩廉轉用4後衛陣式的消息，提早被傳媒曝光。法新社

魯賓艾摩廉轉用4後衛陣式的消息，提早被傳媒曝光。法新社

曼聯已展開捉鬼行動，想查明洩密源頭。法新社

上場對般尼茅夫，左翼衛達洛治的位置較往常靠後。法新社

曼聯展開捉鬼行動

英國《每日郵報》透露，曼聯認為提前洩露比賽計劃，令般尼茅夫有時間作出針對性部署，所以會方決定要查清楚洩密源頭，以防相似事件再次發生，捉鬼行動已經展開。事實上魯賓艾摩廉在賽後已語帶相關道：「我知道你們(指記者)都知道，我在這一周一直用4後衛陣式進行訓練。我不知道該怎樣做，但這確實是你們在這周應該討論的事情。」