足球│國際足協最佳11人PSG佔6席 邦瑪迪當選最佳女子足球員(附得獎名單)

國際足協年度頒獎典禮周二在卡塔爾多哈舉行，去季首奪歐聯的法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)成為大贏家，鋒將奧士迪尼迪比利當選最佳男子足球員(世界足球先生)，此子又連同4位隊友，以及已轉投曼城的門將基安盧基當拿隆馬入選最佳男足11人，主帥安歷基亦獲選為最佳教練。

邦瑪迪連續3年當選女足最佳球員

28歲的奧士迪尼迪比利首次當選國際足協年度最佳男子足球員；最佳女子足球員就由西班牙星將邦瑪迪冧莊，這位效力巴塞隆拿女足的中場是歷來首次連續3年獲得此殊榮的球員。最佳男、女足教練，分別由PSG教練安歷基，以及英格蘭女足領隊域雯取得，後者第5度當選。

辛迪亞高認蒙迪爾奪普斯卡斯獎

至於代表男足最佳入球的普斯卡斯獎，就由效力獨立隊的阿根廷球員辛迪亞高認蒙迪爾取得，他在今年5月阿甲主場1:0贏利華達維亞獨立一仗中，禁區外倒掛破網；而代表女足最佳入球的瑪達獎，則由墨西哥女將奧華莉取得，她代表堤格雷斯女足於今年3月聯賽對陣瓜達拉哈拉女足時，背身跳起用虎尾腳將皮球踢入遠柱入網。

最佳11人PSG佔6席

最佳男子11人方面，迪比利、夏基美、威廉柏曹、紐奴文迪斯和域天拿共5名現役聖日耳門球員入選，連同今夏轉投曼城的門將基安盧基當拿隆馬，有6人是PSG系，而此子同時亦成為年度最佳門將。另外5位入選最佳陣容的球員，有利物浦中堅華基爾雲迪積克、車路士鋒將高爾彭馬、皇家馬德里中場祖迪比寧咸、巴塞隆拿雙星柏迪及拉明耶馬。

國際足協頒獎禮主要得獎名單

獎項 球員

最佳男子足球員 奧士文尼迪比利(巴黎聖日耳門)

最佳女子足球員 邦瑪迪(巴塞隆拿女足)

最佳男子門將 基安盧基當拿隆馬(巴黎聖日耳門/曼城)

最佳女子門將 漢娜咸普頓(車路士女足)

最佳男足教練 安歷基(巴黎聖日耳門)

最佳女足教練 域雯(英格蘭女足)

普斯卡斯獎(最佳男足入球) 辛迪亞高認蒙迪爾(獨立隊)

瑪達獎(最佳女足入球) 奧華莉(堤格雷斯女足)

最佳男足11人

基安盧基當拿隆馬(巴黎聖日耳門/曼城)

夏基美(巴黎聖日耳門)

威廉柏曹(巴黎聖日耳門)

華基爾雲迪積克(利物浦)

紐奴文迪斯(巴黎聖日耳門)

高爾彭馬(車路士)

祖迪比寧咸(皇家馬德里)

域天拿(巴黎聖日耳門)

柏迪(巴塞隆拿)

拉明耶馬(巴塞隆拿)

奧士迪尼迪比利(巴黎聖日耳門)