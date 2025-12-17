足球│奧士文尼迪比利大熱當選FIFA最佳男子足球員 2025年大豐收

國際足協年度頒獎典禮周二在卡塔爾多哈舉行，早前已奪得金球獎的巴黎聖日耳門鋒將奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，大熱當選年度最佳男子足球員(又稱世界足球先生)，首次榮獲這個球壇最高級別的個人殊榮。同時他亦入選FIFA年度最佳11人，今年總共贏得10個大大小小的個人榮譽，度過美滿的2025年。

包辦金球獎、世界足球先生

奧士文尼迪比利去季帶領聖日耳門贏得隊史首個歐聯冠軍，全季於各賽事收錄35球16助攻，一早被視為年度最佳男子足球員的大熱人選。這名28歲鋒將亦眾望所歸，在周二的國際足協頒獎典禮上首度獲得這個殊榮，是2003年的施丹後首次得獎的法國球員，穿上黑色西裝配上黑色「煲呔」的他領獎後喜言：「我要多謝我的隊友。這是努力工作的回報。無論從個人和團隊角度去看，今年對我而言都是夢幻的一年。」

25年共奪10個個人榮譽

迪比利今年除帶領PSG首奪歐聯外，還贏得法甲、法國足總盃和歐洲超級盃。個人方面有世界足球先生、金球獎、歐聯年度最佳球員、法甲年度最佳球員、法甲神射手等共10個個人榮譽，度過美滿的2025年。

聖日耳門戰將大豐收

聖日耳門目前於卡塔爾備戰對法林明高的洲際盃，其戰將成為今次國際足協頒獎典禮的大贏家，迪比利與隊友夏基美、威廉柏曹、紐奴文迪斯、域天拿，以及已轉投曼城的基安盧基當拿隆馬入選最佳11人，主帥安歷基亦為成最佳男足教練。

國際足協年度足佳11人，共有6位是去季聖日耳門的球員。FIFA X圖片

安歷基當選年度最佳教練。FIFA X圖片