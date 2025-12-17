西班牙盃 ｜拉舒福特入奠勝球 巴塞挫丙組仔晉16強
更新時間：07:37 2025-12-17 HKT
發佈時間：07:37 2025-12-17 HKT
巴塞隆拿今晨於西班牙盃32強作客西丙的CD瓜達拉哈拉，憑安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）和拉舒福特（Marcus Rashford）各建一功，以2：0擊敗對手晉級。
達史特根復出
巴塞今場面對丙組球隊，正選陣容對比上一場西甲，只保留拉舒福特、拉馬耶馬（Lamine Yamal）和艾利加西亞（Eric Garcia）3人。8個變動當中，值得一提的是養傷已久的門將達史特根（Marc-Andre ter Stegen）復出，獲得擔正的機會。
巴塞今場遲遲未能打破僵局。48分鐘，拉舒福特接應加西亞的直線，單刀起腳過不了CD瓜達拉哈拉門將丹尼維辛迪（Dani Vicente）。他們最終要到76分鐘才打開紀錄，基斯坦臣接應法蘭克迪莊的傳送，於遠柱頭槌破門，巴塞領先1：0。拉舒福特全場表現平平，但最終在90分鐘為巴塞奠定勝局，他接應耶馬的直線，今次單刀扭過門將才起腳，助巴塞最終以2：0破網，晉身西班牙16強。
