英聯賽盃｜加拿祖梅開二度 車路士3：1卡迪夫城晉4強

足球世界
更新時間：07:12 2025-12-17 HKT
發佈時間：07:12 2025-12-17 HKT

車路士今晨於英格蘭聯賽盃8強，作客憑阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）梅開二度，以3：1擊敗英甲的卡迪夫城，殺入4強。1月他們將要兼顧英超、歐聯、聯賽盃和足總盃4條戰線，預計要踢9場比賽。

加拿祖半場後備入替，成為贏波功臣。路透社
車路士晉身聯賽盃4強。路透社
卡迪夫城一度扳平。路透社
加拿祖梅開二度。路透社
「藍戰士」於下半場57分鐘打開紀錄，卡迪夫城守將勞洛（Dylan Lawlor）於後場傳球失誤，面對面交予車路士的保拿洛迪（Facundo Buonanotte），他助攻加拿祖輕鬆射入。卡迪夫城於75分鐘扳平，大衛多本（David Turnbull）接應右路傳中頂入。但車路士於末段連入兩球，鎖定勝局。先是82分鐘柏度尼圖的射門破網，93分鐘加拿祖接應祖奧柏度（João Pedro）的傳中禁區內起腳破網；加拿祖個人梅開二度。最終車路士以3：1擊敗卡迪夫城，殺入4強。

1月兼顧4條戰線踢9場

領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）滿意球隊表現：「上、下半場己隊表現很大分別。卡迪夫城非常有組織，但我們最終的表現足以取得勝利。今晚的焦點必須落在我們晉級4強，球迷的支持由第一日已經一直存在。有時贏不到，他們不開心非常正常。」車路士晉級後，1月將需要兼顧英超、歐聯、聯賽盃和足總盃4條戰線，由1月4日英超作客曼城起，1月共要出戰9場比賽。

