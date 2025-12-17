法甲｜麥巴比與舊東家勞資糾紛 法院判PSG賠6000萬歐元

基利安麥巴比與前東家巴黎聖日耳門（PSG）的欠薪官司有裁決。法國法院判PSG須奧麥巴比支付6000萬歐元的欠薪及獎金。

麥巴比11月將PSG告上巴黎勞資審裁法庭，向舊東家索償2.63億歐元。這名法國國腳指控球會在合約糾粉期間，對他作出不當對待，因而將PSG告上法庭。PSG則反告麥巴比，並向對方追討2.4億歐元。

麥巴比2017年由摩納哥外借PSG，並於2018年正式加盟。路透社

麥巴比於2024年轉會皇家馬德里。路透社

麥巴比與PSG對簿公堂。路透社

2024年4至6月沒支薪

法院昨日裁定PSG須要向麥巴比賠償6000萬歐元。法院確認PSG沒有支付2024年4至6月的薪金，並拖欠合約的部分獎金。麥巴比2017年由摩納哥外借PSG，並於2018年正式加盟，2024年離開這支法甲班霸，以自由身加盟西甲的皇家馬德里。

麥巴比的法律團隊發表聲明：「這個判決確認，任何承諾都必須履行，在職業足球界，勞工法例同樣適用。麥巴比在效力期間，一直嚴格履行其體育及合約責任，直至最後一日。」PSG則表示接受決定，但未排除上訴可能。