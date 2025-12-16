Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯連續9輪有失波 艾摩廉指唔駛用錢執防線 稱「後衛有天賦」

足球世界
更新時間：12:57 2025-12-16 HKT
發佈時間：12:57 2025-12-16 HKT

曼聯今夏斥資逾2億鎊改造鋒線，初步見成效，16輪英超狂轟30球，是球隊近5季英超同期新高，可是他們亦失掉26球，攻守兩端未能找到平衡。賽後有記者問領隊魯賓艾摩廉會否照板煮碗，花錢買守將改組防線，他表示無需引援都可以執好後防，因為隊內一眾後衛都有天賦，加以琢磨便可。

英超前12位中失球最多

連同今仗失4球，曼聯已連續9輪聯賽有失波，期間合共失掉15球，攻強守弱的趨勢越來越明顯。他們在16輪英超共失26球，是積分榜頭12位中失球最多的球隊，放眼整個英超並列總失球第6多的球隊。

艾摩廉稱無需花錢執防線

紅魔今季致力重組鋒線，簽入麥比奧莫、馬菲奧斯根夏和班捷文施斯高後，入球數字大增見成效。被問到明年夏天會否投入資金去執防線，艾摩廉肯定地表示：「不，不需要。我覺得我們的後防線很有天賦，有眾多高質量的防線球員。我們只需要作為一個團隊，在防守端做得更好就可以。」這名葡萄牙少帥續指如今失球多，是球員對比賽時機的把握不佳，大家要學懂在比賽不同時刻應有不同的踢法。

