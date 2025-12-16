英超|曼聯4：4般尼茅夫 領先、追和、落後、被逼和 兩軍經歷哂

周一英超曼聯主場對般尼茅夫，過程峰迴路轉，合共出現8個入球，兩隊都曾經歷領先、追和、落後及被逼和，最終賽和4：4，各自帶走1分。

曼聯半場領先2:1

曼聯甫開賽即主攻，13分鐘有收穫，翼衛阿密特迪亞路門前執雞頂入。般尼茅夫於40分鐘扳平，翼鋒安東尼施美安推進入禁區，勁射遠柱入網。紅魔被追和後，好快就再次領先，上半場補時4分鐘，卡斯米路接應般奴費南迪斯左路的角球，遠柱頂彈地波破網，紅魔領先2：1返回更衣室。

下半場雙方共獻5個入球

下半場初段形勢逆轉，般尼茅夫由巴西鋒將艾雲尼爾臣禁區邊緣勁射得手再次扳平，之後馬科斯達華尼亞罰球直射破網，客軍今場首次領先。曼聯落後下傾力反撲，B費還以顏色於77分鐘罰球直轟死角入網，追和3：3。2分鐘後，馬菲奧斯根夏近門射入，曼聯第3度領先，可是般尼茅夫韌力十足，84分鐘由鋒將高洛比左腳燙射得分，再次追和。

雙方最終經歷過領先、追和、落後及被逼和的所有過程後，彼此賽和4：4，各自帶走1分。