Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超|曼聯4：4般尼茅夫 領先、追和、落後、被逼和 兩軍經歷哂

足球世界
更新時間：11:08 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:08 2025-12-16 HKT

周一英超曼聯主場對般尼茅夫，過程峰迴路轉，合共出現8個入球，兩隊都曾經歷領先、追和、落後及被逼和，最終賽和4：4，各自帶走1分。

曼聯半場領先2:1

曼聯甫開賽即主攻，13分鐘有收穫，翼衛阿密特迪亞路門前執雞頂入。般尼茅夫於40分鐘扳平，翼鋒安東尼施美安推進入禁區，勁射遠柱入網。紅魔被追和後，好快就再次領先，上半場補時4分鐘，卡斯米路接應般奴費南迪斯左路的角球，遠柱頂彈地波破網，紅魔領先2：1返回更衣室。

下半場雙方共獻5個入球

下半場初段形勢逆轉，般尼茅夫由巴西鋒將艾雲尼爾臣禁區邊緣勁射得手再次扳平，之後馬科斯達華尼亞罰球直射破網，客軍今場首次領先。曼聯落後下傾力反撲，B費還以顏色於77分鐘罰球直轟死角入網，追和3：3。2分鐘後，馬菲奧斯根夏近門射入，曼聯第3度領先，可是般尼茅夫韌力十足，84分鐘由鋒將高洛比左腳燙射得分，再次追和。

雙方最終經歷過領先、追和、落後及被逼和的所有過程後，彼此賽和4：4，各自帶走1分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
15小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
18小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
13小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
21小時前
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
13小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
5小時前
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
18小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
18小時前