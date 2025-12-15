Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜前曼聯名宿史高斯連環抨擊艾摩廉「願受批評 但他並未掌握全部情況。 」

足球世界
更新時間：19:11 2025-12-15 HKT
發佈時間：19:11 2025-12-15 HKT

戰績未如理想 艾摩廉淡然面對名宿炮轟

曼聯主帥艾摩廉近日再次回應球會名宿的尖銳批評，直言在球隊「未能取得應有成績」下，外界的指責是意料之中 。他強調問題核心在於曼聯沒有贏球，也沒有達到應有的水平。

曼聯將於16號凌晨4時，英超作客般尼茅夫，若順利取勝，將能連續兩週穩居聯賽前六。然而，相較於格遜費爵爺時代從未跌出前三的輝煌，球隊現況仍顯巨大落差。

名宿批體系不符傳統 艾摩廉回應：批評者未能掌握全部情況 

傳奇中場史高斯早前在其播客節目中，質疑艾摩廉並非曼聯「合適人選」，尤其指其慣用的三後衛體系，與球會重用翼鋒的傳統格格不入。對此，艾摩廉在賽前記者會上淡然回應：「我認為這很平常。作為曼聯主帥，我們表現確未達標，理應取得更多積分，我接受批評。」但他亦指出，批評者或未能掌握全部內部情況，且難以接受球會從常勝之師滑落至今日境地的現實。

艾摩廉否認批評聲音會增加其執教壓力，直言「問題只在於輸贏」：「若球隊能贏波，一切便不成問題。現階段我確有不足，我接受這一點。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
11小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
1小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
8小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
6小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
8小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
12小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
23小時前