英超｜前曼聯名宿史高斯連環抨擊艾摩廉「願受批評 但他並未掌握全部情況。 」

戰績未如理想 艾摩廉淡然面對名宿炮轟

曼聯主帥艾摩廉近日再次回應球會名宿的尖銳批評，直言在球隊「未能取得應有成績」下，外界的指責是意料之中 。他強調問題核心在於曼聯沒有贏球，也沒有達到應有的水平。

曼聯將於16號凌晨4時，英超作客般尼茅夫，若順利取勝，將能連續兩週穩居聯賽前六。然而，相較於格遜費爵爺時代從未跌出前三的輝煌，球隊現況仍顯巨大落差。

名宿批體系不符傳統 艾摩廉回應：批評者未能掌握全部情況

傳奇中場史高斯早前在其播客節目中，質疑艾摩廉並非曼聯「合適人選」，尤其指其慣用的三後衛體系，與球會重用翼鋒的傳統格格不入。對此，艾摩廉在賽前記者會上淡然回應：「我認為這很平常。作為曼聯主帥，我們表現確未達標，理應取得更多積分，我接受批評。」但他亦指出，批評者或未能掌握全部內部情況，且難以接受球會從常勝之師滑落至今日境地的現實。

艾摩廉否認批評聲音會增加其執教壓力，直言「問題只在於輸贏」：「若球隊能贏波，一切便不成問題。現階段我確有不足，我接受這一點。」