西甲│沙比阿朗素自救首次派齊皇馬4大攻擊手正選 比寧咸、麥巴比、洛迪高、雲尼斯奧斯全部有貢獻

皇家馬德里周日西甲作客艾拉維斯，賽前傳出如果球隊輸波，教練沙比阿朗素就會烏紗不保，後者為了自救，首次安排4大攻擊手祖迪比寧咸、基利安麥巴比、洛迪高高斯和雲尼斯奧斯祖利亞一起正選上陣。結果4人分別收錄入球或助攻，皇馬最終在陣容不整下贏2:1。

首次派4大攻擊手正選

今場皇馬有卡馬雲加在內共6人倦勤，同時又有正選左閘艾華路卡利拉斯等3人停賽，中後場兵源不足。該隊教練沙比阿朗素決定擺大頭，安排一對巴西鋒將雲尼斯奧斯和洛迪高分任左右翼，支援箭頭麥巴比，比寧咸就出任3人中場線靠左位置，是他接手銀河艦隊後首次於正式賽事安排4人同時正選。

4人分別錄入球或助攻

這個決定成為贏波關鍵，比寧咸於24分鐘一次直線妙傳，麥巴比接應由左路推入中路，再右腳施射彎入遠柱破網。76分鐘，雲尼斯奧斯左路突破殺入禁區，再橫傳予洛迪高，後者鏟射破網，鎖定2:1的勝局。

阿朗素取救命3分

4人同時上陣直接參與入球，沙比阿朗素佈陣成功取得救命的3分，他喜言：「最重要的是3分，我們帶着3分離開，以非常滿意的心情離開這裡。這是聯賽，我們需要連續性和穩定性，要贏波和持續贏波。」