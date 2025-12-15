Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│維拉9連勝 曼城又零封贏3球 分途向榜首阿仙奴發起挑戰

足球世界
更新時間：13:35 2025-12-15 HKT
發佈時間：13:35 2025-12-15 HKT

周日英超，阿士東維拉作客3:2反勝韋斯咸，將各賽事連勝走勢增至9場；曼城同日造訪水晶宮，在大部份時間處於被動下贏3:0，連續2輪零封淨勝3球。兩隊繼續追趕榜首阿仙奴，領隊艾馬利和哥迪奧拿不約而同向槍手發起挑戰，直言已開始踏上冠軍爭霸路。

維拉英超6連勝

維拉今場造訪韋斯咸，被敵將馬迪奧斯費南迪斯和查洛保雲各入一球，半場落後1:2。幸好他們於換邊後由鋒將摩根羅渣士連入2球，最終反勝3:2，將各賽事連勝走勢增至9場，成為目標最強勢的英超隊。只計聯賽，維拉已6連勝，近11輪10次取勝，16輪累積33分，繼續落後榜首阿仙奴3分排第3位。

艾馬利、羅渣士對冠軍有雄心

該隊領隊艾馬利矢言球隊對冠軍之爭充滿雄心：「我們對爭冠不感到壓力，反而充滿雄心，試圖在歐霸和英超爭一席位。我們目前是享受每一場比賽，盡量備戰，然後休息，這就是我們正在進行的過程。」反勝功臣摩根羅渣士亦附和道：「球隊目前正處於很好的狀態，我們要看看自己可以走得多遠。」

曼城連續2輪零封贏3球

而曼城造訪水晶宮大部份時間處於被動，幸好防線穩定抵擋到主隊的猛攻，再憑射手艾寧夏蘭特梅開二度，加上菲爾科頓遠射得手，最終贏3:0，連續2輪英超零封兼淨勝3球。同時他們於各賽事已5連勝，期間入16球失7球，逐漸回復昔日的霸氣。

哥迪奧拿：奪冠就要贏硬仗﹗

藍月領隊哥迪奧拿矢言艱苦贏下硬仗，是挑戰冠軍的必經過程：「我們之前能夠取得成就，正是贏下了無數場像今仗這樣的硬仗，韌性一直是曼城的底氣。相比上季，我們現在的處境好多了，在各項賽事都保持不錯的競爭力，接下來要延續這樣的勢頭，向冠軍發起挑戰。」

