西甲｜麥巴比重返正選有「士哥」 皇家馬德里2：1艾拉維斯

更新時間：07:41 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:41 2025-12-15 HKT

皇家馬德里今晨於西甲作客艾拉維斯，有基利安麥巴比回歸並取得入球下，以2：1擊敗艾拉維斯。「銀河艦隊」連止各項賽事連敗走勢，於西甲落後巴塞隆拿4分。

麥巴比入今季西甲個人第17球

皇馬賽前接連不敵切爾達和曼城，麥巴比則在上周中歐聯鬥「藍月」一役，因狀態不足避戰。但這名法國國腳今晨西甲重返正選名單，並於24分鐘為皇馬開紀錄。皇家一次反擊，麥巴比接應祖迪比寧咸的傳送，由K角位附近帶住中路，於禁區頂起腳破網，是他個人今季西甲第17個入球。皇馬半場領先1：0。

皇馬教練沙比阿朗素備受壓力。路透社
麥巴比助皇馬打開紀錄。路透社
皇馬作客以2：1擊敗艾拉維斯。路透社
艾拉維斯於68分鐘扳平，安東尼奧白蘭高（Antonio Blanco）後場一記長傳，卡路士維辛迪（Carlos Vicente）突破越位一控一射，射破泰拔高圖爾斯十指關；旁證雖舉旗示意越位，但經VAR翻看後入球有效。但皇馬於76分鐘攻入致勝球，雲尼斯奧斯祖利亞左路用右腳腳面傳中，洛迪高高斯（Rodrygo）接應射入。

落後巴塞4分

皇馬最終以2：1擊敗艾拉維斯，以後2勝3和2負得39分續排次席，落後榜首的巴塞4分。艾拉維斯則以5勝3和8負得18分，暫列第12位。

