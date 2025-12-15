Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 ｜軒達臣賓福特首球獻祖達 複製好友慶祝方式：永遠不會忘記他

足球世界
更新時間：07:17 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:17 2025-12-15 HKT

佐敦軒達臣（Jordan Henderson）攻入加盟賓福特後第一球，球隊最終主場以1：1賽和列斯聯。軒達臣入球後，複製了因車禍離世的前利物浦隊友迪亞高祖達（Diogo Jota）的慶祝方法。他將這個入球獻給這名好朋友：「我們永遠不會忘記他。」

軒達臣射入加盟賓福特後首球。美聯社
軒達臣射入加盟賓福特後首球。美聯社
軒達臣複製祖達的慶祝方式。路透社
軒達臣複製祖達的慶祝方式。路透社
卡維特利雲為列斯聯扳平。路透社
卡維特利雲為列斯聯扳平。路透社

賓福特1：1列斯聯

軒達臣與祖達在利物浦做了3年隊友，今晨一役，他將70分鐘的入球獻給好友。賓福特左路傳中被列斯聯守將後腳破壞，但皮球正好落在軒達臣面前，他第一時間施射破網，是他加盟賓福特後首個入球。但賓福特最終未能全取3分，列斯聯憑卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）於82分鐘接應右路傳中頭槌破網。兩軍最終各一言和，賓福特賽後以6勝2和8負得20分暫列第14位，列斯聯則以4勝4和8負得16分排第17。

「永遠想念他」

軒達臣複製好友的慶祝方式，他賽後表示：「最近是祖達的生日，我們永遠不會忘記他，會永遠想念他，我只能想像正為利物浦而戰的他們，正在經歷什麼困境。他是好朋友，我並沒有很多入球，所以當我入球時，希望將入球獻給他。」

