英超｜阿士東維拉3：2反勝韋斯咸 各項賽事9連勝

阿士東維拉昨晚於英超作客韋斯咸，先失守下以3：2反勝對手。維拉聯賽近11場贏10場兼錄得6連勝，各項賽事9連勝。

維拉1分鐘便失守，他們於後防搓傳被力逼，安斯干沙在底線附近控球，但其腳下球被馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）搶去，後者隨即窄位起腳網頂入。維拉於9分鐘扳平，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）與韋斯咸守將馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）爭頂，皮球入網；這個入球計作馬夫洛柏路斯的烏龍球。韋斯咸於24分鐘再度領先，費迪樸斯（Freddie Potts）禁區外第一時間起腳，門前的查洛保雲（Jarrod Bowen）加一腳破網。維拉半場落後1：2。

維拉以3：2反勝韋斯咸。路透社

韋斯咸繼續為護級而戰。路透社

摩根羅渣士下半場梅開二度。路透社

羅渣士下半場梅開二度

維拉下半場有摩根羅渣士（Morgan Rogers）梅開二度助反勝，先是50分鐘接應泰利文斯（Youri Tielemans）右路傳中，一控一射破網。79分鐘，域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）中路向前傳予羅渣士，後者禁區外遠射得手。維拉最終以3：2反勝韋斯咸，英超近11場贏10場兼錄得6連勝，各項賽事取得9連勝。維拉賽後以10勝3和3負得33分，續排第3位，落後榜首的阿仙奴3分。韋斯咸則以3勝4和9負得13分排第18位。