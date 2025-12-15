Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜阿士東維拉3：2反勝韋斯咸 各項賽事9連勝

足球世界
更新時間：07:10 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:10 2025-12-15 HKT

阿士東維拉昨晚於英超作客韋斯咸，先失守下以3：2反勝對手。維拉聯賽近11場贏10場兼錄得6連勝，各項賽事9連勝。

維拉1分鐘便失守，他們於後防搓傳被力逼，安斯干沙在底線附近控球，但其腳下球被馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）搶去，後者隨即窄位起腳網頂入。維拉於9分鐘扳平，奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）與韋斯咸守將馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）爭頂，皮球入網；這個入球計作馬夫洛柏路斯的烏龍球。韋斯咸於24分鐘再度領先，費迪樸斯（Freddie Potts）禁區外第一時間起腳，門前的查洛保雲（Jarrod Bowen）加一腳破網。維拉半場落後1：2。

維拉以3：2反勝韋斯咸。路透社
維拉以3：2反勝韋斯咸。路透社
韋斯咸繼續為護級而戰。路透社
韋斯咸繼續為護級而戰。路透社
摩根羅渣士下半場梅開二度。路透社
摩根羅渣士下半場梅開二度。路透社

羅渣士下半場梅開二度

維拉下半場有摩根羅渣士（Morgan Rogers）梅開二度助反勝，先是50分鐘接應泰利文斯（Youri Tielemans）右路傳中，一控一射破網。79分鐘，域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）中路向前傳予羅渣士，後者禁區外遠射得手。維拉最終以3：2反勝韋斯咸，英超近11場贏10場兼錄得6連勝，各項賽事取得9連勝。維拉賽後以10勝3和3負得33分，續排第3位，落後榜首的阿仙奴3分。韋斯咸則以3勝4和9負得13分排第18位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
10小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
13小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。美聯社
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
3小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
17小時前
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《東張西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影視圈
13小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
13小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
22小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT